"Kevin sam w domu": Jak po latach wygląda dom Kevina McCallistera? Koniecznie musicie zobaczyć te wnętrza! 

Kto by nie chciał mieszkać w posiadłości McCallisterów z filmu "Kevin sam w domu"! Niedawno Laura Abendshien opowiedziała jak wyglądał plan zdjęciowy świątecznego hitu - to właśnie w jej rodzinnym domu kręcone były kultowe sceny. Niedługo po premierze filmu lokum stało się atrakcją turystyczną, a przed domem parkowały rzędy samochodów z zainteresowanymi nim gapiami. Czy w rzeczywistości wnętrze domu bardzo różniło się od tego, co mogliśmy zobaczyć w filmie? Jak bardzo twórcy zaszaleli na planie? Sami zobaczcie!

Zobacz także: Miała 6 lat, jak "Kevin sam w domu" był kręcony w jej domu! "Musieliśmy się czołgać, żeby nie wykryły nas kamery"

Jak wyglądał dom z filmu "Kevin sam w domu" w prawdziwym życiu"?

Posiadłość McCallisterów to chyba najpopularniejszy dom ze świątecznych filmów! Zainteresowanie i podziw nad nim wzmaga fakt, że ten dom nie powstał na potrzeby filmu, tylko istnieje naprawdę! "Kevin sam w domu" w tym roku skończył 30 lat i niesamowity jest fakt, że wcale nie traci na popularności, a już na pewno polscy fani nie wyobrażają sobie bez niego Bożego Narodzenia.

Dom z czerwonej cegły, w którym toczy się niemalże cała akcja "Kevina" znajduje się na przedmieściach Winnetka w Illinois. W 2011 roku trafił na sprzedaż, a w sieci pojawiło się nagranie w wnętrza luksusowego lokum. Wówczas cena za jego zakup wynosiła ok. 2,4 miliona dolarów.

Co ciekawe prawdziwa rodzina zamieszkująca posiadłość była obecna w domu przez cały czas kręcenia świątecznego hitu. Kiedy ekipa filmowa wykorzystywała dom, rodzina Abendshien mieszkała w prowizorycznym mieszkaniu urządzonym na drugim piętrze. Laura Abendshien, która wówczas miała tylko 6 lat tak wspomina ten czas:

Byliśmy w domu praktycznie przez cały okres kręcenie Kevina, który był kręcony przez 4-5 miesięcy. I żeby uniknąć pojawienia się w danej scenie czołgaliśmy się pod oknami z pokoju do pokoju, szczególnie wieczorami kiedy łatwiej było przypadkiem pojawić się w kamerze. Więc trzeba było się czołgać po żołniersku z miejsca do miejsca. - powiedziała w wywiadzie dla This Morning

Ekipa filmu "Kevin sam w domu" przeważnie korzystała tylko z parteru, chociaż w całym domu znajduje się aż sześć sypialni i sześć łazienek. W sieci można znaleźć nagranie, w którym agentka nieruchomości oprowadza potencjalnych kupców a także fanów filmu po wnętrzu. Zaraz po wejściu w oczy rzucają się schody, po których Kevin zjechał na sankach:

Te wspaniałe schody witają cię, gdy wchodzisz do domu, ale tak naprawdę nie nadają się do jazdy na sankach - stwierdziła

Wnętrze wygląda bardzo znajomo! Okazuje się, że po 20 latach (nagranie z agentką zostało nakręcone po 20 latach od premiery filmu), w pomieszczeniu zaraz za drzwiami wejściowymi, zmienił się tylko kolor farby oraz dodatki. To samo tyczy się kuchni, w której cała rodzina jadła ostatni posiłek przed wylotem na święta czy salonu, w którym Kevin oglądał swój ulubiony film zajadając lody!

Zobacz także: Jak po 30. latach od premiery filmu "Kevin sam w domu" wygląda odtwórca roli Buzza? W życiu go nie poznacie!

Tak wyglądał dom Kevina z filmu "Kevin sam w domu" w rzeczywistości! Czy bardzo różnił się od tego, co znamy z kultowego filmu? Zobaczcie sami!

Okazuje się, że twórcy filmu niewiele zmienili we wnętrzu domu wynajętego na potrzeby filmu!

Chociaż niektóre pomieszczenia po 20 latach były już nie do poznania. Ale trudno się dziwić. Jeżeli będziecie przesuwać zdjęcia zobaczycie jak różniły się kultowe pomieszczenia, które znacie z filmu w momencie, gdy posiadłość była wystawiona na sprzedaż w 2011 roku.

Zamieszkalibyście w takim domu?