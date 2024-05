Dagmara Kaźmierska nie kryła swojej mrocznej przeszłości, ale nigdy nie wchodziła w szczegóły. Po głośnym artykule o tym, jak celebrytka dopuszczała się przemocy i okrucieństwa wobec innych kobiet, w mediach społecznościowych zaczął krążyć fragment odcinka Kuby Wojewódzkiego z jej udziałem. Z dumą podkreślała, że była właścicielką agencji towarzyskiej.

Kaźmierska przyznała się do wszystkiego u Wojewódzkiego

Dagmara Kaźmierska zdobyła popularność dzięki udziałowi w reality show "Królowe życie", choć to nie jedyne miejsce, gdzie widzowie mogli ją oglądać. Celebrytka doczekała się nawet własnego programu "Dagmara szuka męża", w którym jej syn Conan i przyjaciel Jacek szukali dla niej drugiej połówki. Ostatnio Dagmara Kaźmierska walczyła o Kryształową Kulę w "Tańcu z Gwiazdami" i choć nie otrzymywała zbyt wysokich not od jury, to dzięki poparciu widzów przechodziła do kolejnych odcinków.

Tuż po tym, jak pożegnała się z programem, ukazały się artykuły w portalu Goniec.pl, w których ujawniono mroczną przeszłość Dagmary - miała m.in. dopuszczać się przemocy wobec kobiet, a nawet zlecić gwałt. Szczegóły zeznań jej ofiar są zatrważające.

Dopiero po tygodniu milczenia Dagmara Kaźmierska wydała oświadczenie, w którym ponownie przyznała się do prowadzenia agencji towarzyskiej, którą nazywa teraz "klubem towarzyskim":

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem, potrzebowałam się zmierzyć z tym, co się wydarzyło. (...) Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski. KLUB TOWARZYSKI — a nie miejsce do gnębienia kobiet !!!Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo. Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. (...) — napisała Dagmara Kaźmierska.

Dagmara Kaźmierska nieraz mówiła, że była właścicielką agencji towarzyskiej i wygląda na to, że była z tego dumna. W programie u Kuby Wojewódzkiego celebrytka została zapytana o to, czy była współwłaścicielką agencji, po czym stwierdziła, że prowadzący jej "umniejszył" i wyjaśniła, że była właścicielką.

Pogadajmy trochę o mrokach Twojej kariery, możemy? — zaczął Kuba Wojewódzki.

Przecież i tak będziesz chciał gadać no to co... — odpowiedziała Dagmara Kaźmierska.

Ty byłaś kiedyś współwłaścicielką agencji towarzyskiej — zapytał prowadzący.

Nigdy nie byłam współwłaścicielką, co Ty mi umniejszasz, byłam właścicielką — odpowiedziała celebrytka.

Warto podkreślić, że fragmenty show "Kuby Wojewódzkiego" z udziałem Dagmary Kaźmierskiej zostały usunięte ze YouTube'a! Jednak ten jeden wciąż krąży po sieci, a internauci gorzko komentują na nim zachowanie Dagmary. Czy słusznie? Przypominamy, że nagranie ma już kilka lat.

Co za dno!! I ten rozbawiony mrokami kariery burdel mamy….. Boszzz!! Na jakim my świecie żyjemy!!?? Mega sprawa, że obnażasz to tu i teraz!! Ufam, że może niektórym będzie „łyso” i zaczną myśleć kogo i gdzie zapraszają

Jeszcze z jaką dumą poprawiła Kubę... Dramat! Nareszcie ktoś ma odwagę publicznie o tym mówić!!!

Przecież prawda o niej była znana od kilku lat, a niektórzy udają, że o niczym nie mieli pojęcia. Obrzydliwe — piszą internauci.

