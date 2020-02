Kazirodczy seks Łukasza i Agi w "M jak miłość"! Czy Wojciechowski zdecyduje się na związek z kuzynką?

W "M jak miłość" nie brakuje ostatnio zaskoczeń! Łukasz i Aga wylądowali ze sobą w... łóżku! Kuzynostwo uprawiało seks, ale czy namiętna noc zaowocuje związkiem? W 1497. odcinku serialu Wojciechowski stanie przed prawdziwym, życiowym dylematem! Czy zdecyduje się być z Agą, czy też zrozumie, że jego serce należy do Katii?

Łukasz i Aga spędzili ze sobą upojną noc, mimo iż są spokrewnieni! Jednak czy to wydarzenie sprawi, że Wojciechowski zdecyduje się zrezygnować z Katii? Wygląda na to, że nie! Łukasz nie chce dopuścić do tego, by dziewczyna odebrała mu możliwość spotykania się z jego własnym dzieckiem. Bohater kompletnie zagubi się w swoich uczuciach i nie będzie mógł się zdecydować, czy wybrać swoją kuzynkę Agę, czy też Katię, gdyż zależy mu na kontaktach z dzieckiem.

W 1497. odcinku "M jak miłość" Łukasz stwierdzi, że musi odnaleźć swoją byłą ukochaną. Gdy do Wojciechowskiego dotarze wiadomość o ślubie Katii z groźnym gangsterem, Łukasz zdecyduje się podjąć radykalne dzialania, by jego była partnerka nie odcięła go od córki.

Jak w tym wszystkim odnajdzie się Aga? Okazuje się, że dziewczynie bardzo zależy na przystojnym Wojciechowskim i ślepo wierzy w jego zapewnienia! Chociaż Łukasz będzie myślał o Katii, to jednak w dalszym ciągu będzie dawał nadzieje kuzynce. Jak to się dla niego skończy? Dowiecie się w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!

Łukasz stanie przed wielkim, życiowym dylematem!