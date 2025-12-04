Kazik Staszewski, legendarny lider zespołu Kult, znalazł się w dramatycznej sytuacji zdrowotnej. Artysta trafił w trybie pilnym na oddział intensywnej terapii w jednym ze szpitali na Teneryfie. Jak ujawnił sam Kazik w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych, powodem hospitalizacji były poważne komplikacje po operacji usunięcia wyrostka. Muzyk nie ukrywa, że sytuacja była naprawdę bardzo trudna!

Kazik Staszewski w szpitalu na Teneryfie

Z relacji opublikowanych w mediach społecznościowych muzyka wynika, że operacja usunięcia wyrostka najwyraźniej nie do końca poszła dobrze. W jego organizmie pozostawiono fragment, co doprowadziło do ropowicy i ryzyka wystąpienia sepsy. Staszewski przyznał, że już podczas wcześniejszego pobytu w Łodzi odczuwał narastający ból, jednak zignorował objawy, skupiając się na obowiązkach scenicznych.

Źle wykonano mi zabieg usunięcie wyrostka. Zostawili jakiś farfocel na końcu. Leżę na Oiomie w szpitalu na Teneterce z rozpoznaniem Ropowicy. Zostaję zatrzymany w szpitalu na Sorze. Sprawa jest poważniejsza. Mówią coś o sepsie. Ten ból czułem już w Łodzi. Było źle już wtedy, ale trzeba było zakończyć. Próbowałem ratować się jak mogłem, a gówno mogłem. Wygląda, że koncerty teneryfskie nie zakończą obu tras. Wolę żyć.

Poważne powikłania po zabiegu, Kazik trafił na OIOM

W swoim wpisie Kazik nie szczędził emocji. Opisał swój stan jako „bliski końca”, podkreślając to, że sytuacja była naprawdę bardzo poważna. Dla wielu fanów artysty te słowa były szokujące. Stan Kazika określany jest jako ciężki, choć stabilny. Lekarze skupiają się na intensywnym leczeniu, by zapobiec dalszemu pogorszeniu zdrowia.

Po serii badań doktory powiedzieli, że dziś w nocy bliski końca drogi byłem. I na podobną akcję jak tatuś. Pewnie będę mnie kroić. wyznał muzyk

Artysta pokazał też zdjęcie ze szpitalnego łóżka i pisze wprost, że to będzie jego rzeczywistość na najbliższe dni:

Taki widok czeka mnie przez najbliższe kilka dni - napisał na Facebooku Kazik Staszewski

