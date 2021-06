Kayah w wieku 53 lat zachwyca sylwetką. Artysta wykluczyła z diety te 3 produkty

Doda zawsze mogła pochwalić się zniewalająco piękną sylwetką, ale teraz jest w prawdziwej formie życia! Nic więc dziwnego, że fanki dopytują, w jaki sposób udało jej się osiągnąć takie rezultaty. Jak wiadomo wypracowanie i utrzymanie świetnej formy to nie lada wyzwanie, a w związku z tym piosenkarka dostaje mnóstwo wiadomości z zapytaniami o jej dietę i treningi. Teraz artystka postanowiła w swoich mediach społecznościowych wyjawić wszystko na ten temat. Jednego produktu nie je już od 15 lat! Zobaczcie co trzeba robić, by mieć tak wspaniałą sylwetkę jak Doda! Zobacz także: Doda pokazała się w... krótkiej fryzurze! Czy to zmiana na stałe?! Doda zdradziła sekret swojej diety i treningów Sylwetka, którą może pochwalić się Doda, to z pewnością marzenie niejednej kobiety. Fani są zachwyceni figurą piosenkarki, która jest absolutnie idealna. Artystka w swoim wpisie na Facebooku przyznała, że dostaje wiele wiadomości od wielbicieli odnośnie jej diety i treningów. Wokalistka kilka dni temu postanowiła opowiedzieć swoim fanom co je, a czego unika w swoim jadłospisie oraz jak trenuje. Doda wyjawiła również, że nie spożywa cukru od 15 lat! Czy kiedykolwiek byłam tak smukła i zgrabna jak teraz? Nie. Czy ćwiczę więcej. Nie. Szczerze mówiąc to nawet mniej, bo podczas planu filmowego raz w tygodniu przez godzinę. Kluczem do szczupłej sylwetki jest DIETA. Choć ja to nazywam stylem życia. Cukru nie jem od 15 lat, nabiału od ponad 6. Moja sylwetka na przełomie dekady zmieniała się wielokrotnie i choć zawsze byłam wysportowana to nigdy nie byłam tak zadowolona z niej jak teraz - napisała Doda na swoim Facebooku. Doda podkreśliła w swoim wpisie, że ograniczyła do minimum spożywanie alkoholu oraz mięsa. Piosenkarka przyznaje, że czuje się rewelacyjnie, a jej organizm odmłodniał...