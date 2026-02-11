Kayah rozebrała się na scenie i publiczność oszalała! Mamy nagranie
Kayah od lat zaskakuje nie tylko swoim kunsztem wokalnym i oryginalną muzyką, lecz także występami, które za każdym razem budzą falę emocji wśród fanów artystki. Tym razem zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał. W sieci pojawiło się nagranie, a dosadnie skomentowała to nawet Natalia Kukulska.
Kayah to dziś jedna z najpopularniejszych i najbardziej docenianych polskich piosenkarek. Choć gwiazda od lat jest na scenie, wieści o niej nie milkną - artystka wciąż aktywnie koncertuje i wydaje nową muzykę. Teraz w internecie pojawiło się nagranie, które jest dowodem na to, że wokalistka to także niepowtarzalna showmanka.
Kayah rozebrała się na scenie i wykrzyczała jedno
Kayah zadebiutowała w muzycznym świecie już pod koniec lat 80., jednak prawdziwy przełom przyniósł jej autorski album „Kamień” z 1995 roku, który ugruntował jej pozycję wśród polskich piosenkarek. Ogromną popularność zagwarantowała jej również płyta „Kayah i Bregović”, z której pochodzą takie hity jak „Kiedyś byłam różą” i „Śpij kochanie, śpij”. Teraz do sieci trafiło archiwalne nagranie z koncertu, które natychmiast wywołało burzę w komentarzach.
Kayah na swoim Instagramie opublikowała nagranie sprzed lat, na którym widać fragment jej koncertu emitowanego w TVP Polonia. Artystka wykonuje cover Roda Stewarta „Da Ya Think I’m Sexy?” i, nawiązując do treści utworu, decyduje się zdjąć z siebie sporą część stylizacji, po czym wykrzykuje do publiczności:
Strasznie gorąco w tym było. Schudłam specjalnie dla Was!
Kayah opisała nagranie swojego brawurowego wykonania światowego hitu sprzed lat, nie kryjąc emocji i entuzjazmu.
Co za wykopalisko!!! Koncert chyba w Rzeszowie z tego co pamiętam, lata przed naszą erą. (...) Łezka się w oku kręci. A może są tu tacy którzy tam byli? Czy nie było Was jeszcze na świecie? Ściskam!
Lawina komentarzy pod nagraniem
Nagranie momentalnie zyskało na popularności nie tylko ze względu na oryginalność archiwalnego materiału, ale też niesamowitą energię i klimat, jakimi w tamtych czasach charakteryzowały się koncerty muzyczne. W komentarzach czytamy:
I widać tutaj ile muzyka sprawiała Pani radości - cała jest Pani muzyką.
Tęsknię za koncertami bez telefonów.
A ja tam byłem i stałem prawie pod sceną.
Swoim bezpośrednim komentarzem podzieliła się również Natalia Kukulska w słowach:
Kocham to!!!
