Kayah to dziś jedna z najpopularniejszych i najbardziej docenianych polskich piosenkarek. Choć gwiazda od lat jest na scenie, wieści o niej nie milkną - artystka wciąż aktywnie koncertuje i wydaje nową muzykę. Teraz w internecie pojawiło się nagranie, które jest dowodem na to, że wokalistka to także niepowtarzalna showmanka.

Kayah rozebrała się na scenie i wykrzyczała jedno

Kayah zadebiutowała w muzycznym świecie już pod koniec lat 80., jednak prawdziwy przełom przyniósł jej autorski album „Kamień” z 1995 roku, który ugruntował jej pozycję wśród polskich piosenkarek. Ogromną popularność zagwarantowała jej również płyta „Kayah i Bregović”, z której pochodzą takie hity jak „Kiedyś byłam różą” i „Śpij kochanie, śpij”. Teraz do sieci trafiło archiwalne nagranie z koncertu, które natychmiast wywołało burzę w komentarzach.

Kayah na swoim Instagramie opublikowała nagranie sprzed lat, na którym widać fragment jej koncertu emitowanego w TVP Polonia. Artystka wykonuje cover Roda Stewarta „Da Ya Think I’m Sexy?” i, nawiązując do treści utworu, decyduje się zdjąć z siebie sporą część stylizacji, po czym wykrzykuje do publiczności:

Strasznie gorąco w tym było. Schudłam specjalnie dla Was!

Kayah opisała nagranie swojego brawurowego wykonania światowego hitu sprzed lat, nie kryjąc emocji i entuzjazmu.

Co za wykopalisko!!! Koncert chyba w Rzeszowie z tego co pamiętam, lata przed naszą erą. (...) Łezka się w oku kręci. A może są tu tacy którzy tam byli? Czy nie było Was jeszcze na świecie? Ściskam! napisała w opisie nagrania Kayah.

Lawina komentarzy pod nagraniem

Nagranie momentalnie zyskało na popularności nie tylko ze względu na oryginalność archiwalnego materiału, ale też niesamowitą energię i klimat, jakimi w tamtych czasach charakteryzowały się koncerty muzyczne. W komentarzach czytamy:

I widać tutaj ile muzyka sprawiała Pani radości - cała jest Pani muzyką.

Tęsknię za koncertami bez telefonów.

A ja tam byłem i stałem prawie pod sceną. przyznał się jedne z internautów

Swoim bezpośrednim komentarzem podzieliła się również Natalia Kukulska w słowach:

Kocham to!!!

Zobacz także: