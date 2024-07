1 z 12

15 listopada na mapie Warszawy pojawiło się nowe, wyjątkowe miejsce – Kuchnia Spotkań IKEA. To przestrzeń otwarta dla wszystkich, dla których wspólne gotowanie i jedzenie jest pretekstem do spędzania czasu z bliskimi oraz miłych doznań na co dzień.

Z okazji inauguracji tego wyjątkowego lokalu, na evencie Ikei pojawiły się dwie wielkie gwiazdy polskiej piosenki - Kayah oraz Natalia Kukulska. Nie zabrakło również Marcina Prokopa oraz Ani Starmach, która poprowadziła świetne warsztaty kulinarne.

Kuchnia Spotkań IKEActo dwupoziomowy lokal – na każdym poziomie oferujący kuchnię, jadalnię oraz przestrzeń do odpoczynku i relaksu. Dodatkowo na piętrze znajduje się także bawialnia dla dzieci. Parter przeznaczony jest dla 8 osób, piętro – dla 16 osób. W Kuchni Spotkań IKEA znajduje się pełne wyposażenie, sprzęt i akcesoria potrzebne do wspólnego gotowania oraz urządzenia przyjęcia. Korzystanie z miejsca jest całkowicie bezpłatne, wystarczy przynieść ze sobą składniki oraz produkty spożywcze i przyrządzić z nich wszystko, na co ma się ochotę. Miejsce jest otwarte od 15 listopada br., 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem świąt, w godzinach 11:00-15:00 oraz 17:30-22:00.

W pierwszych dwóch tygodniach Kuchni Spotkań Ikea wszystkie miejsce zarezerwowano w ciągu... 23 minut! Tydzień później - już w 2 minuty!