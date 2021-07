Finał Euro 2020(2021): Książę George z Williamem i Kate kibicuje Anglikom 

Książę William od lat jest wielkim fanem piłki nożnej, a zwłaszcza drużyny Aston Villa. Nie dziwi zatem fakt, że miłość do sportu postanowił przekazać swoim dzieciom, które teraz wraz z księżną Kate zabrał po raz pierwszy na mecz, podczas którego piłkarze z Aston Villa walczyli o zwycięstwo z drużyną Norwich City. Zdjęcia i nagrania książęcej rodziny podbijają internet i to za sprawą księcia George'a, który nie zamierzał ukrywać swoich emocji! Książę George po raz pierwszy na meczu Książęca rodzina wybrała się na mecz i zasiadła na trybunach wśród zwykłych ludzi. Nie zdecydowała się na lożę VIP i nie udało jej się wtopić w tłum. Wszystko to za sprawą księcia George'a, który zwrócił na siebie uwagę wszystkich! 5-letni syn księcia Williama i księżnej Kate jest wielkim fanem piłki nożnej, a to był pierwszy mecz, który zobaczył na żywo. Można tylko sobie nie tylko wyobrazić, co czuł chłopiec, ale także zobaczyć, bo nagrania podbijają sieć. Tylko spójrzcie na radość George'a! Wyświetl ten post na Instagramie. 🔹NEW🔹Someone was very happy with Aston Villa’s performance today! ☺️ Too cute! ⚽️ (source: @kensingtonroyal) #princegeorge #princewilliam #dukeofcambridge #katemiddleton #catherinemiddleton #duchessofcambridge #astonvilla #football #queenelizabeth #queenelizabethII #royals #royal #royalty #royalfamily #england #britishroyals #englishroyals #windsor #houseofwindsor #english #englishroyals #englishroyalty #royalsofengland #royalsoftheuk #ukroyals #ukroyalty Post udostępniony przez British Royal Family Blog...