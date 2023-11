Nie od dziś wiadomo, że małżeństwo Kate i Williama przeżywa kryzys. Coraz rzadziej pojawiają się razem, a księżna w ostatnim czasie zamiast towarzyszyć mężowi, sama bywa na oficjalnych galach reprezentując rodzinę królewską. Okazuje się, że jej samotne wyjścia są zaplanowane i Kate w ten sposób chce ukarać Williama! O co chodzi? Czy księżna jest aż tak wyrachowana?

Dlaczego księżna Kate chodzi na oficjalne wyjścia sama?

Kate i William od początku uchodzili za parę idealną. Co prawda książę zwlekał z oświadczynami, ale kiedy już się zdecydował, wszyscy sądzili, że będą udanym małżeństwem. Niestety, ich również nie omijają kryzysy. Te pierwsze miały miejsce jeszcze na uniwersytecie. Kiedy William po studiach nie chciał się wiązać na stałe, pojawiał się w klubach z innymi dziewczynami, gdzie jego ekscesy śledzili fotoreporterzy. Wtedy Kate postanowiła się odegrać:

Chciała zostać sfotografowana w jak największej ilości miejsc bez Williama, by go ukarać - mówi królewski ekspert.

Przyszła księżna swój plan realizowała tak skrupulatnie, że nie naraziła się na śmieszność, ale osiągnęła swój cel:

Mimo tego, że była fotografowana na imprezach, nie zrobiła z siebie głupca, a co najważniejsze, nie rozmawiała z prasą – przyznała Jennie Bond, była korespondentka królewska.

Czy księżna Kate postanowiła ukarać Williama?

Skoro wtedy plan się sprawdził, dlaczego nie zastosować go jeszcze raz? Wszystko wskazuje na to, że Kate chce w taki sam sposób ukarać Williama. Teraz sprawa dotyczy jego rzekomego romansu z jej przyjaciółką, Rose Hunbary. W ostatnim czasie Kate bywa sama, rzadko możemy zobaczyć ją u boku księcia. Co więcej, podczas samotnych wyjść wygląda doskonale i błyszczy w towarzystwie. W ten sposób chce wzbudzić zazdrość w Williamie?

Księżna Kate podczas gali charytatywnej wyglądała olśniewająco

Kolejne samotne wyjście księżnej Kate!

