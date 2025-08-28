Dramatyczny moment w TVN24: Siostra Chmielewska przerwała wywiad na żywo!

Programy na żywo niosą ze sobą element nieprzewidywalności, a środowe wydanie „Faktów po Faktach” z 27 sierpnia 2025 roku tego dowiodło. W trakcie rozmowy na antenie TVN24 doszło do poważnego incydentu. Anita Werner rozmawiała z siostrą Małgorzatą Chmielewską - przełożoną Wspólnoty Chleb Życia. Zakonnica komentowała decyzję Karola Nawrockiego o zawetowaniu ustawy pomocowej dla uchodźców z Ukrainy.

W trakcie rozmowy w tle pojawiły się niepokojące dźwięki. Wkrótce okazało się, że adoptowany syn siostry Chmielewskiej dostał nagłego ataku padaczki. Zakonnica natychmiast przerwała rozmowę i udzieliła dziecku pomocy.

Anita Werner musiała przerwać wywiad

Siostra Małgorzata Chmielewska, przełożona Wspólnoty Chleb Życia, znana jest ze swojego zaangażowania społecznego i działalności na rzecz wykluczonych. W rozmowie z Anitą Werner poruszyła temat zawetowanej ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Zawetowanie ustawy o pomocy ofiarom wojny w Ukrainie pozbawi setki tysięcy osób pracy – będą pracować nielegalnie, bo błyskawiczne uzyskanie prawa pobytu jest mrzonką. Najsłabszych, niemogących pracować i dzieci zepchnie na ulicę lub zmusi do powrotu przekazała siostra Chmielewska.

Po tej wypowiedzi rozmówczyni przerwała połączenie. Okazało się, że jej adoptowany syn dostał ataku padaczki. Siostra Chmielewska musiała udzielić mu pomocy.

Artur ma lekooporną padaczkę niestety, musi być monitorowany 24 godziny na dobę wyjaśniła zakonnica po powrocie na antenę.

Zarówno Anita Werner, jak i realizatorzy programu natychmiast zareagowali na zaistniałą sytuację. Choć wywiad został gwałtownie przerwany, szybko udało się opanować sytuację i kontynuować program. Widzowie byli poruszeni całym zajściem, a wielu z nich wyraziło wsparcie i zrozumienie dla siostry Chmielewskiej.

Piotr Kraśko zaskoczył widzów „Faktów”

W tym samym dniu, 27 sierpnia, widzowie „Faktów” zostali zaskoczeni jeszcze raz – tym razem przez Piotra Kraśkę. Prezenter nawiązał do medialnego wydarzenia, które obiegło świat – zaręczyn Taylor Swift i Travisa Kelce.

Dwa miesiące temu mówiliśmy o ślubie miliardera Jeffa Bezosa, ale o zaręczynach mówimy po raz pierwszy od czasu, gdy Harry oświadczył się Meghan skomentował Kraśko.

W materiale wyemitowanym w „Faktach” pojawiły się również reakcje znanych postaci, w tym Igi Świątek. Polska tenisistka, która przebywała w Nowym Jorku na US Open, nie kryła wzruszenia zaręczynami.

