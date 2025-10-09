Katarzyna Zillmann od kilku lat tworzy udany związek z Julią Walczak. Kobiety chętnie dzielą się swoim uczuciem, publikując wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Ostatnio na Instagramie wioślarki pojawiło się kilka nastrojowych scen, uchwyconych w plenerze. Katarzyna Zillmann i jej ukochana uczciły wyjątkowy dla nich dzień.

Reklama

Katarzyna Zillmann i Julia Walczak tworzą szczęśliwy związek

Katarzyna Zillmann bierze udział w jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami", gdzie tworzy pierwszą w historii programu, kobiecą parę jednopłciową. Katarzynie Zillmann kibicuje jej życiowa partnerka, Julia Walczak. Panie od wielu lat tworzą szczęśliwą relację, nie stroniąc od publicznego okazywania czułości. W jednym z wywiadów wioślarka opowiedziała o wsparciu, jakie otrzymuje od ukochanej.

Jest ogromnym wsparciem mentalnym, fizycznym, jak widać, jest tutaj obok mnie. Pomaga mi utrzymać się przy zdrowym rozsądku, w porządku dziennym i po prostu mam ogromne szczęście, że jest przy mnie mówiła.

Katarzyna Zillmann świętuje Międzynarodowy Dzień Lesbijki

8 października to wyjątkowy data dla Zillmann i jej partnerki, tego dnia obchodzony jest bowiem Międzynarodowy Dzień Lesbijek. Z tej okazji obie panie postanowiły opublikować serię romantycznych kadrów. Zmysłowe ujęcia w plenerze nie umknęły uwadze internautom, którzy zasypali uczestniczkę "Tańca z Gwiazdami" i jej ukochaną komplementami.

Najlepszego dla wszystkich cudownych dziewczyn, które dzisiaj świętują. Pamiętajcie, że jesteście cudowne i zasługujecie na wszystko co najlepsze

Pięknie

Miłości, miłości i jeszcze raz miłości czytamy w komentarzach.

Zobacz także: