W rozmowie z naszym reporterem olimpijka Katarzyna Zillmann odpowiedziała na pytania dotyczące jej przygotowań do nowej edycji "Tańca z Gwiazdami".

Katarzyna Zillmann o treningach w "Tańcu z Gwiazdami"

"Taniec z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Pierwszy odcinek będzie emitowany już w niedzielę 14 września na antenie Polsatu. Jak gwiazdy dały sobie radę z treningami? Oto postanowiliśmy zapytać Katarzynę Zillmann, która wyjawiła nam co nieco. Reporter Party.pl zapytał, czy za Kasią są już pierwsze kontuzje. Okazało się, że na szczęście nic takie się nie wydarzyło podczas treningów przygotowujących do show. Jedyną rzeczą, jaka zaskoczyła Kasię, był fakt, że treningi trwają cały dzień.

Ostra akacja, ale jest fajnie. Nie mam raczej jakichś momentów zwątpienia - wyjawiła Kasia.

Fani już nie mogą się doczekać, aby zobaczyć, jak olimpijka poradzi sobie na parkiecie. Jej determinacja i profesjonalizm, zarówno w sporcie, jak i w tańcu, sprawiają, że oczekiwania wobec jej występów są naprawdę wysokie. "Taniec z Gwiazdami" obiecuje wiele emocji, a Katarzyna Zillmann udowadnia, że potrafi sprostać nowym wyzwaniom – bez kontuzji i z uśmiechem na twarzy.

To jednak nie wszystko. Co jeszcze zdradziła nam Kasia? Zobacz w wywiadzie!

