Katarzyna Zillmann, znana polska wioślarka, zaskoczyła widzów swoją obecnością w „Tańcu z Gwiazdami”. Uczestnictwo Zillmann w popularnym show Polsatu wzbudziło ogromne emocje zarówno wśród fanów sportu, jak i telewizji rozrywkowej. Jej występ stał się jednym z najczęściej komentowanych momentów tegorocznej edycji programu.

Dawid Tomala o kulisach rozmów z produkcją show

Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio w chodzie sportowym, w rozmowie z „Super Expressem” ujawnił, że chociaż nie otrzymał oficjalnego zaproszenia do udziału w „Tańcu z Gwiazdami”, to temat ten pojawił się w zakulisowych rozmowach. Jak przyznał sportowiec:

Nie dostałem zaproszenia, ale miałem rozmowy w kuluarach. Nie było to jakieś oficjalne zaproszenie. Myślałem o tym, tylko na tę chwilę byłoby mi to trudno pogodzić... mam ambicje sportowe

Tomala wyznał, że taniec go fascynuje, ale obecnie skupia się w pełni na sporcie i treningach. Dodał jednak, że nie wyklucza swojego udziału w programie w przyszłości.

Jaką osobą jest Katarzyna Zillmann? Szczere słowa Tomali

Dawid Tomala nie szczędził ciepłych słów pod adresem Katarzyny Zillmann. W rozmowie opisał ją jako niezwykle ekspresyjną i pełną energii osobę:

To na pewno kobieta tak pełna energii, ekspresji, że myślę, że wielu mogłoby to przytłoczyć. Kasia jest super. Nawiązaliśmy fajną znajomość po igrzyskach. Wydaje mi się, że najprościej opisać ją jako wulkan energii.

Zillmann i Tomala znają się z reprezentacji i – jak wskazuje sportowiec – darzą się wzajemnym szacunkiem i sympatią. Takie słowa wyraźnie ukazują nie tylko charakter Zillmann, ale też jej miejsce w środowisku sportowym.

Czy Dawid Tomala wystąpi w przyszłości w „Tańcu z Gwiazdami”?

Choć obecnie nie planuje udziału w show, Dawid Tomala nie wyklucza, że w przyszłości zdecyduje się na taneczną przygodę:

Uwielbiam tańczyć, więc kto wie...

To wyznanie może sugerować, że po zakończeniu kariery sportowej, Tomala mógłby pojawić się w jednej z kolejnych edycji „Tańca z Gwiazdami”.

Przyjaźń i wzajemny szacunek między sportowcami

W rozmowie z „Super Expressem” Dawid Tomala wielokrotnie podkreślał, że choć obecnie unika mediów i skupia się na przygotowaniach sportowych, to śledzi działania Zillmann:

To, że Kasia jest, to wiem, bo ją obserwuję w mediach społecznościowych. Nie oglądam, ale na pewno zobaczę, jak tańczą, bo bardzo jestem tego ciekaw.

Jego słowa nie pozostawiają wątpliwości – między Zillmann a Tomalą panuje prawdziwa, sportowa solidarność.

