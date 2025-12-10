Chociaż od finału "Tańca z Gwiazdami" minęło już kilka tygodni to emocje wokół jednej z par jubileuszowej edycji programu wciąż nie opadają. Dziś z pewnością wszyscy zastanawiają się, jak teraz wygląda relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar. Wczoraj wieczorem wioślarka i tancerka połączyły się podczas live'a, a to co powiedziały z pewnością tylko podgrzeje atmosferę.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zbliżyły się podczas „Tańca z Gwiazdami”

Relacja między Katarzyną Zillmann a Janją Lesar rozwinęła się podczas wspólnego udziału w programie „Taniec z Gwiazdami”. Para, która zapisała się w historii show jako pierwsza kobieca para jednopłciowa, wzbudziła ogromne zainteresowanie widzów. Z biegiem czasu na parkiecie pojawiły się coraz bardziej emocjonalne tańce, a nawet pocałunki, co tylko wzmogło spekulacje na temat ich relacji.

Po emisji finałowego odcinka programu, w sieci pojawiły się zdjęcia przedstawiające pocałunki Zillmann i Lesar podczas afterparty. Fotografie dokumentujące ich bliskość, w tym pocałunki, tylko podsyciły medialne domysły. Wtedy też Julia Walczak, dotychczasowa partnerka Katarzyny Zillmann, ogłosiła rozstanie. W późniejszym oświadczeniu zaznaczyła jednak, że decyzja o zakończeniu związku została podjęta wcześniej.

Jakiś czas później Janja Lesar potwierdziła rozstanie z Krzysztofem Hulbojem, z którym była związana przez 20 lat.

Live Zillmann i Lesar: padły słowa, które zelektryzowały internet

9 grudnia 2025 roku wieczorem Katarzyna Zillmann i Janja Lesar połączyły się na żywo na Instagramie. Transmisja była pełna emocji i osobistych wyznań. Lesar, pytana o to, co kręci ją w Zillmann, odpowiedziała wprost:

Lubię zwariowanie, inteligencję i mądrość, jaką masz. Mnie to najbardziej u ciebie kręci twój mózg. Jakaś taka spontaniczność. Przy Kasi naprawdę można zwariować. Masz takie duże emocje, takie wahania emocjonalne, więc trzeba to polubić zdradziła tancerka.

Zillmann nie pozostała dłużna w słowach uznania.

Jesteś naprawdę dojrzała i mądrzejsza życiowo niż 99 proc. ludzi (...). Spadło na mnie ogromne szczęście, że mogłam być przy tobie przez tyle tygodni dzień w dzień, i że nadal uważasz, że jest sens ze mną rozmawiać, to jest ogromny komplement dla mnie. Chcę korzystać z twojej mądrości. Wiem, że w odpowiednim czasie na pewno ją wykorzystam. I tak jak pisałam, spędzanie sześciu godzin z niezwykle atrakcyjną kobietą i jeszcze do tego mądrą, to wszystko jest true mówiła Katarzyna Zillmann.

Jak widać, Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie szczędziły sobie czułości. Niestety, po kilku godzinach nagranie zniknęło z Instagrama.

