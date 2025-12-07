Katarzyna Zillmann znów zabrała głos w sprawie związków partnerskich w Polsce. I to bez owijania w bawełnę. W rozmowie z naszym portalem sportsmenka przyznała, że tempo i kierunek zmian wciąż rozczarowują wiele par jednopłciowych.

Katarzyna Zillmann o związkach partnerskich

Katarzyna Zillmann od lat podkreśla, że w Polsce osoby LGBT+ funkcjonują jak obywatele "drugiej kategorii": płacą te same podatki, pracują, reprezentują kraj na arenie międzynarodowej, a mimo to nie mogą skorzystać z podstawowych praw, które dla innych par są oczywiste. Legalizacja miałaby znaczenie nie tylko formalne, ale też społeczne: normalizowałaby równe traktowanie i zmieniałaby mentalność.

Podczas jubileuszowej edycji "Tańca z Gwiazdami" Kasia i jej wtedy obecna partnerka Julia opowiedziały, jak wygląda życie dwóch kobiet w kraju. Sportsmenki przyznawały wtedy, że myślą o przyszłości odpowiedzialnie, ale zderzają się ze ścianą przepisów. Dlatego planowały notarialne zabezpieczenie.

Jesteśmy w trakcie zabezpieczania naszego związku notarialnie - zdradziła Julia.

Nie ma już co czekać, bo miało być troszeczkę inaczej - dodała Kasia.

Parę tygodni temu okazało się, że Katarzyna Zillmann i Julia Walczak nie są już razem. Same zawodniczki potwierdziły rozstanie, prosząc o szacunek.

