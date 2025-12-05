Relacja Katarzyny Zillmann i Janji Lesar od tygodni budzi mnóstwo spekulacji. Choć obie nie ukrywają, że za kulisami "Tańca z gwiazdami" zbliżyły się do siebie, nie zdradzają szczegółów swojej relacji. Tymczasem w sieci pojawiło się nagranie i wiadomość o tym, że znów zobaczymy je razem!

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar znów razem po „Tańcu z gwiazdami”

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar ponownie łączą siły. Po wspólnym udziale w programie „Taniec z gwiazdami”, w którym występowały jako para taneczna, sportsmenka i tancerka zdecydowały się na kolejny wspólny projekt. Ich taneczne występy przyciągnęły uwagę widzów, a między kobietami zrodziła się wyjątkowa więź.

Jak ogłosiła Zillmann na swoim profilu na Instagramie, obie panie zagrają razem w teledysku. Do opublikowanego wideo dołączyła krótką, ale wymowną informację:

Zagramy w teledysku

Choć na razie szczegóły są owiane tajemnicą, fani już nie kryją zachwytu.

Kocham i czekam na cokolwiek z Waszym udziałem

Gratulacje!! Super wiadomość Girls!

O jacie, super

Co naprawdę łączy Zillmann i Lesar?

Udział Katarzyny Zillmann i Janji Lesar w programie „Taniec z gwiazdami” zbiegł się w czasie z poważnymi zmianami w ich życiu prywatnym. W czasie trwania show Katarzyna Zillmann rozstała się z wieloletnią partnerką, a niedługo potem na jaw wyszło, że również Janja Lesar zakończyła związek z partnerem.

To tylko nasiliło plotki o ich relacji. Obie nie ukrywają, że świetnie się dogadują, a udział w "Tańcu z gwiazdami" zbliżył ich do siebie. Oliwy do ognia dolało ostatnie wyznanie Janji Lesar, w którym potwierdziła, że mogłaby być w związku jednopłciowym, a w przeszłości zdarzały jej się epizody z kobietami! O relacji z Zillmann wypowiedziała się natomiast dość oszczędnie:

Jest za wcześnie, żeby to jakoś nazywać. Jest fajnie, dobrze się bawimy, (...) tańczymy też, gadamy, jest bardzo fajnie

Pozostaje więc pytanie, czy kolejny wspólny projekt zbliży je do siebie jeszcze bardziej.

