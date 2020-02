Anna Mucha oficjalnie jurorem w "Dance, dance, dance 2"! Kto jeszcze będzie oceniać uczestników?

Anna Mucha dołączyła do jury w tanecznym show TVP! Potwierdza się, że to właśnie gwiazda serialu "M jak miłość" będzie oceniać uczestników drugiej edycji "Dance, dance, dance". Anna Mucha w najnowszej odsłonie programu zastąpi Ewę Chodakowską, która kilka miesięcy temu zdradziła, że odchodzi z hitu TVP.

Kto jeszcze oprócz aktorki zostanie jurorem w "Dance, dance, dance"? Czy w show znów zobaczymy Idę Nowakowską i Roberta Kupisza?

To już oficjalne, w drugiej edycji "Dance, dance, dance" nie zabraknie Idy Nowakowskiej i Roberta Kupisza! Teraz dołączy do nich Anna Mucha, która potwierdziła medialne doniesienia na swoim profilu na Instagramie.

Zobaczcie, co napisała!

wydało się! 😛 to JA zasiądę po prawicy Idy i Roberta ❤️❤️ i zapowiada się program pełen: show, emocji, krwi i potu! 🥳 technika ma dla mnie drugorzędne znaczenie, ważne jest, czy uczestnicy wciągną mnie w swoją historię! a ja ... no cóż... zawsze mowie, to co myśle ... 🤷🏻‍♀️😜 a wy? Co myślicie ? 🥳 czy 😱 @dancedancedance- Anna Mucha potwierdziła na Instagramie.