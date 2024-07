Dokładnie tydzień temu na antenie TVP2 zadebiutował program "SuperStarcie", w którym polskie gwiazdy śpiewają największe przeboje rodzimych i zagranicznych artystów. Ich popisy oceniają nie tylko widzowie, ale również jury z Wojciechem Mannem na czele. Przypomnijmy: Gwiazdy w pierwszym odcinku nowego show SuperStarcie

Niestety, debiut show nie okazał się takim sukcesem, na jaki wszyscy liczyli. Jak donoszą WirtualneMedia.pl, pierwszy odcinek programu oglądało zaledwie 1,1 miliona widzów, co jest wynikiem katastrofalnym. W związku z tym producenci postanowili ratować sytuację i dokonać roszad, które mają zagwarantować wyższą oglądalność. Już dziś w roli jurorki zobaczymy zatem ciężarną Katarzynę Zielińską, która zastąpi Marcina Borsa. Taka formuła utrzyma się już do końca - co tydzień będziemy podziwiać w tej roli inną gwiazdę.

