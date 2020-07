Paparazzi są wszędzie i doskonale wiedzą o tym największe polskie gwiazdy. Katarzyna Zielińska robiła ostatnio zakupy na bazarku i najpewniej nie miała pojęcia, że są tuż obok. Okazuje się, że gwiazda serialu "Zawsze warto" na co dzień stawia przede wszystkim na wygodę i luz. Do tego stopnia, że wybrała nieco zużyte trampki, których nawet nie założyła jak trzeba. I o to chodzi :)

Katarzyna Zielińska na zakupach

Myślicie, że gwiazdy nie robią zakupów na bazarkach? Nic bardziej mylnego. Kasia Zielińska uwielbia kupować świeże owoce i warzywa na targach. Kiedy jednak zakupy są zbyt ciężkie, prosi sprzedawcę o pomoc w ich noszeniu do samochodu - tutaj urok filmowej gwiazdy działa! Zobaczcie sami!

Na salonach Kasia to ikona stylu, na co dzień stawia na wygodę i znoszone trampki. Taki styl jej też pasuje!

Gwiazda kocha sama robić zakupy, zwłaszcza na bazarach.

W noszeniu ciężkich siatek pomagał jej sprzedawca.

Kasia odwdzięczyła się uśmiechem! Może i autografem?

Czekacie na kolejne seriale z Kasią Zielińską?