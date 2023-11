Katarzyna Warnke wraz z Piotrem Stramowskim po raz pierwszy zostali rodzicami. Wiemy, czy doczekali się syna czy córki!

Na początku września Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski po raz pierwszy zostali rodzicami. 9 września aktor na swoim Instagramie w oryginalny sposób poinformował o tym wydarzeniu swoich fanów, publikując rysunek schematycznego ludzika. Fani aktorskiej pary natychmiast zaczęli składać jej życzenia. Internauci zgodnie zawyrokowali, że ludzik przypomina chłopca, dlatego wszyscy gratulowali Katarzynie i Piotrowi narodzin synka. Do tej pory rodzice nie pokazali ani zdjęcia maleństwa, ani nie ujawnili jego płci. Katarzyna już dziewięć dni po porodzie pojawiła się na ściance podczas festiwalu filmowego w Gdyni, by promować film, w którym zagrała – „Pan T.”. I to właśnie tam udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, że parze urodził się nie synek, ale córeczka. Teraz pozostaje poczekać, aż Katarzyna i Piotr zdradzą jej imię.

Niedawno Katarzyna udzieliła wywiadu dla „Urody życia”, w którym mówiła (zanim urodziła córeczkę), jak zamierza wychowywać swoje maleństwo. Wynika z niego, że dla aktorki bardzo duże znaczenie ma niezależność.

"Bardzo ważne w wychowaniu dziecka będzie dla mnie odpowiedź na pytanie, jak pomóc temu drugiemu człowiekowi w poznawaniu świata, nie odbierając mu przy tym jego odrębności, dać przestrzeń, żeby mogło poznawać siebie”, twierdzi Katarzyna.

Gratulacje!

Kasia Warnke urodziła kilka tygodni temu.

