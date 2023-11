Katarzyna Warnke o seksie z Piotrem Stramowskim

Katarzyna Warnke zdradziła co nieco, jak maja się sprawy w ich... sypialni!

U facetów ten proces jest bardziej bezpośredni. Mówię tutaj o biologii. My jesteśmy trochę bardziej skomplikowane, od różnych stron można nas pobudzić. Myślę, że trochę więcej potrzeba zachodu, żebyśmy czuły się gotowe albo chętne, bo wiąże się to u nas z większym obciążeniem, na przykład zajściem w ciążę. Piotrek musi się natrudzić, ale lubię, jak się trudzi. Lubię, jak się trochę zmęczy tym zachęcaniem do seksu - zdradziła Warnke na antenie NOWA TV w programie "Bywanie na dywanie".