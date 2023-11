„Jak pani wierzyć? Przecież twierdziła pani, że newsy o ciąży to bzdury wyssane z palca”, zapytał na Instagramie jeden z komentujących. W odpowiedzi na te i inne wątpliwości Warnke stwierdziła, że ukrywanie ciąży to kwestia kontroli nad swoim życiem.

„Nie miałam ochoty dzielić się tą informacją publicznie do tej pory, a ktoś sobie uzurpował prawo do ujawniania moich osobistych spraw. I jestem niezwykle zadowolona z obecnej sytuacji. Nie czuję się moralnie zobowiązana wobec tabloidów”, odpowiedziała aktorka.

Dlaczego ujawniła ciążę na pokazie mody? Krzysztof Gojdź, jej przyjaciel, uważa, że brzuszka nie dało się już dłużej ukryć.

– Kasia wygląda olśniewająco w ciąży, dobrze się czuje, więc to był świetny pomysł, aby ogłosić to na pokazie mody. Nie zrobiła ze swojej ciąży maszynki do zarabiania pieniędzy, jak to obserwowałem u wielu innych gwiazd. Zachowała ten czas dla siebie. Ukryła to przed wszystkimi, nawet przede mną – śmieje się w rozmowie z „Party”.