Sześć miesięcy temu Katarzyna Sokołowska, jurorka "Top Model", pierwszy raz została mamą. Gwiazda z tej okazji podzieliła się na Instagramie nowymi fotkami swojego synka, nie ukrywając jego twarzy. Iwo Lew ponownie skradł serce jej fanów:

Zobaczcie sami.

Katarzyna Sokołowska i jej partner, Artur Kozieja, zostali rodzicami w lipcu 2022 roku - na świecie pojawił się wówczas chłopiec, którzy otrzymał imię Iwo Lew. Jurorka "Top Model" została mamą w wieku 49 lat. W wielu wywiadach mówiła, że jej droga do macierzyństwa nie była łatwa. Sokołowska, podobnie jak np. Małgorzata Rozenek, skorzystała z metody in-vitro. Stało się po tym, jak poroniła naturalną ciążę:

Ja już nie wiem, czy to było trzy cztery, czy pięć prób. To nie było za pierwszym razem. Zanim podjęłam decyzję o in vitro, poroniłam naturalną ciążę i wtedy sobie powiedziałam już ja jako dorosła kobieta, że musiałam podjąć poważną decyzję. Czas płynie, takie poronienia mogą być moim udziałem, więc podejmuję decyzję o in vitro - mówiła Kasia Sokołowska w rozmowie z Rozenek w "Dzień Dobry TVN".