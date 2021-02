Katarzyna Skrzynecka jakiś czas temu postanowiła zawalczyć o idealną figurę i udało jej się schudnąć aż 16 kilogramów z zamierzonych 20! Niestety na nowych zdjęciach aktorki widać, że dodatkowe kilogramy wróciły, a to oznacza, że po odstawieniu diety gwiazdę dopadł efekt jo-jo! Katarzyna Skrzynecka opublikowała właśnie zdjęcie zdrowego, warzywnego śniadania i wygląda na to, że wraca do zdrowego odżywiania...

Katarzyna Skrzynecka znów przeszła na dietę!?

Katarzyna Skrzynecka w 2019 roku chwaliła się spektakularną metamorfozą, którą udało jej się osiągnąć dzięki diecie opartej na poście dr Dąbrowskiej. Wtedy aktorka chudła pod czujnym okiem męża Marcina Łopuckiego, który jest trenerem personalnym. Gwiazda, dzięki zdrowej diecie schudła aż 16 kilogramów i znów mogła wybierać ubrania w swoim wymarzonym rozmiarze:

Przez ostatnie sześć lat „niepostrzeżenie” wpadał jakiś nadprogramowy kilogram, to tu, to tam (śmiech). Aż zsumowało się kilkanaście. Nie spędzała mi snu z powiek świadomość, że noszę ubrania o dwa rozmiary większe, ale w końcu uznałam, że pora wziąć się za siebie i spróbować wrócić do rozmiaru 38 i sylwetki, którą miałam przez większość życia. Plotkarskie media wypisują różne bajeczki, jakobym popadała w depresję, bo nie mogłam schudnąć i przez całe wakacje katowałam się treningami. Totalna bzdura! - wyznała gwiazda w "Party".

Ostatnio Katarzyna Skrzynecka wzięła udział w jubileuszowym koncercie teatru Buffo i pojawiła się na wiosennej ramówce Polsatu, a Internauci dostrzegli, że wróciła do dawnej figury sprzed diety. Okazuje się, że efekt jojo dopadł też aktorkę. Teraz gwiazda "Na dobre i na złe" pochwaliła się warzywnym śniadaniem i wygląda na to, że Katarzyna Skrzynecka znów postawiła na warzywny detoks. Sami spójrzcie!

Zobacz także: Tylko nam Kasia Skrzynecka zdradziła szczegóły swojej diety! Jak udało jej się schudnąć 16 kg?

Tak ostatnio prezentowała się aktorka na koncercie jubileuszowym z okazji 30-lecia musicalu "Metro".

AKPA

Na czym polegała dieta Katarzyny Skrzyneckiej?

Katarzyna Skrzynecka w rozmowie z magazynem "Flesz" zdradziła, na czym polegała jej dieta. Aktorka jadła duże ilości warzyw, kiełki i niewielkie ilości orzechów. Na obiady jadła głównie warzywne zupy, a dopiero po trzech miesiącach do diety włączyła ryby i chude mięso:

Absolutnie nie! Lekkie posiłki możesz jeść nawet pięć razy dziennie w sycącej ilości. Choćby kopiaste miski chrupkiej sałaty, rukoli, kiełków, z kompozycją wielu świeżych warzyw, np. pomidora, kalafiora i brokuła, cukinii, ogórków, rzodkiewek, oliwek czy buraka. Do tego w niedużej ilości orzechy, pestki dyni, słonecznika oraz oleje z orzechów i pestek dyni oraz ocet balsamiczny. Na obiad i kolację jadłam albo zupy warzywne bez mięsa i tłuszczu, albo warzywa i grzyby zapiekane w piekarniku. Po trzech miesiącach pomału zaczęłam przywracać w menu ryby i chude mięso. W ogóle nie czułam głodu. - powiedziała szczerze Katarzyna Skrzynecka w rozmowie dla magazynu "Flesz".

W 2019 roku Katarzyna Skrzynecka prezentowała spektakularną metamorfozę i zdradziła, ze schudła 16 kilogramów.