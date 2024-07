To był szczęśliwy czas w życiu osobistym dla Katarzyny Skrzyneckiej. Najpierw pojawiła się informacja, że dostała unieważnienie ślubu kościelnego ze swoim byłym mężem Zbigniewem Urbańskim, a 19 czerwca świętowała szóstą rocznicę ślubu ze swoim ukochanym mężem Marcinem Łopuckim.



Ostatnio wszyscy rozpisywali się, że skoro Katarzyna Skrzynecka uzyskała rozwód kościelny, to teraz nic nie stoi na przeszkodzie, aby z Marcinem Łopuckim wzięli też ślub kościelny. Podobno wyznaczono już nawet datę na wrzesień! A co na to aktorka?



Na swoim Facebooku pokazała zdjęcia ze ślubu cywilnego, wspominając go jako jeden z najpiękniejszych dni w życiu. I napisała, że:





Wśród wiosennego deszczu zdarzył się nam cudownie Uroczysty Dzień ?

A każdy następny okazał się coraz bardziej SZCZĘŚLIWY ? i tak trzymamy NIEZMIENNIE ?

P.S. ... i dementując bajania tabloidowej prasy - Nie, nie bierzemy Ślubu Kościelnego we wrześniu :))





Nie powiedziała jednak, że ślubu kościelnego w ogóle nie będzie :). Pewnie Kasia chce się do niego przygotować na spokojnie. Mamy więc nadzieję, że niebawem doczekamy się tego dnia.



My już wyobrażamy sobie sukienkę Kasi i dopasowany do niej garnitur Marcina. To byłby ślub idealny!

Nie sądzicie?