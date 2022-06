Katarzyna Skrzynecka w żałobie. Gwiazda przekazała smutne informacje

Katarzyna Skrzynecka zdecydowała się poinformować fanów o swojej rodzinnej tragedii. W mediach społecznościowych gwiazdy pojawił się wzruszający wpis, w którym pożegnała ukochanego tatę. Jurorka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" przyznała, że była z nim do końca i choć całą rodziną walczyli o jego zdrowie, choroba go pokonała.

Katarzyna Skrzynecka jest bardzo rodzinną osobą, a zmarłą przed kilku laty mamę wspomina do dzisiaj. Niestety 25 czerwca 2022 roku gwiazda poinformowała, że straciła kolejnego rodzica - jej ukochany tata nie żyje. W mediach społecznościowych pojawił się wzruszający wpis.

🖤🖤 ... są już RAZEM... Tatul... Mama... Stryj - ukochany Brat Bliźniak... 🖤🖤

Nie napiszę nic więcej... bo to co najważniejsze mówi się swoim Bliskim z serca w serce... z oczu w oczy... z Serca i Czułych Myśli do Nieba... a ONI i tak to słyszą i wiedzą ... 🖤🖤 - napisała w swoich mediach społecznościowych Katarzyna Skrzynecka.