Katarzyna Skrzynecka ujawniała niepublikowane pozdrowienia dla Pawła Królikowskiego. Stacja nie zdążyła ich wyemitować!

Śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła światem aktorskim. Gwiazdor serialu "Ranczo" zmarł 27 lutego po długiej walce z chorobą neurologiczną. Aktora w mediach społecznościowych pożegnała najbliższa rodzina, przyjaciele i dziennikarze. Katarzyna Skrzynecka opublikowała w mediach wzruszający post, a teraz ujawniła, że jurorzy programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" 3 tygodnie temu nagrali dla Pawła Królikowskiego wyjątkowe pozdrowienia z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia :

Widać, że Katarzyna Skrzynecka darzyła Pawła Królikowskiego ogromną sympatią i we wpisach publikowanych na Instagramie podkreśla, jak fantastycznym był przyjacielem. Aktorka zdradziła też, jaki gwiazdor "Rancza" miał stosunek do kobiet:

Katarzyna Skrzynecka potwierdziła też, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski byli bardzo udanym małżeństwem. Aktor w rozmowach na planie TTBZ wielokrotnie wspominał o swojej żonie i dzieciach:

"No bo wiesz, bo moja Gośka właśnie to ma! Że ona mnie zawsze kręci! Ja jestem o nią cholernie wrednie zazdrosny. Bo wiesz, bo moja Gośka... Bo my z Gośką... bo moja Gośka mawia... Bo moja Gośka ostatnio mi ugotowała boskie ... (... - i tu rozmarzaliśmy się nad przepisami kulinarnymi - ...) Bo moja Gośka tak lubi gdy.... BO MOJA GOŚKA 💕💕💕💕💕 Bo moje dzieciaki.... 💕💕💕 Miał TYLKO 58 lat.... 🖤🖤🖤 TAK WCZEŚNIE NIE ZABIERA SIĘ LUDZI DO NIEBA .... 😢🖤 T-A-K-I-CH LUDZI.