Katarzyna Skrzynecka o "Twoja twarz brzmi znajomo" bez Pawła Królikowskiego: „Jesteśmy Państwu winni to wyjaśnienie”

W sobotę 7 marca rusza kolejna edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Jak wiadomo skład jury uległ zmianie w związku ze śmiercią Pawła Królikowskiego. Pierwsze odcinki show były jednak nagrywane jeszcze przed tymi tragicznymi wydarzeniami, kiedy wszyscy mieli nadzieję, że aktorowi uda się wygrać walkę z chorobą. Katarzyna Skrzynecka postanowiła wystosować do wszystkich widzów ważny apel i słowo wyjaśnienia przed dzisiejszą emisją odcinka.

Zobacz także: Dziś pierwszy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" bez Pawła Królikowskiego. Jak zostanie uczczony?

W dalszym ciągu ciężko jest pogodzić się z myślą, że wspaniałego Pawła Królikowskiego nie ma już wśród nas. Wszyscy pokochali aktora za rolę "Kusego" w serialu "Ranczo", a ponadto artysta świetnie się sprawdził jako juror programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Paweł Królikowski był związany z show od samego początku i nikt nie przypuszczał, że 13. edycja odbędzie się już bez aktora. Cała produkcja programu, uczestnicy oraz pozostali jurorzy do końca mieli nadzieję, że artysta powróci na fotel jurorski.

Pierwsze odcinki programu zostały nagrane już kilka tygodni temu, kiedy Paweł Królikowski jeszcze przebywał w szpitalu. Wtedy też nagrano życzenia powrotu do zdrowia dla aktora. Niestety, artysta nie zdążył ich już zobaczyć. Katarzyna Skrzynecka postanowiła poinformować fanów "Twoja twarz brzmi znajomo" o tym fakcie oraz wyjaśniła, jak będzie wyglądał pierwszy odcinek 13. edycji programu, już bez wspaniałego Pawła Królikowskiego.

Szanowni Państwo, Drodzy Telewidzowie...

Dziś wieczorem w POLSACIE obejrzą Państwo pierwszy odcinek 13 Edycji naszego programu TWOJA TWARZ BRZMI ZNAJOMO... Ten odcinek programu zrealizowaliśmy ponad 3 tygodnie temu, gdy nasz Przyjaciel - Paweł Krolikowski jeszcze z nami był... Był wówczas w szpitalu, a my podczas nagrania odcinka składaliśmy mu serdeczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia... z nadzieją, że powróci do nas na swój fotel Jurora....

"Kochany Króliku, z całego serca trzymamy kciuki za Twój powrót do zdrowia i DO NAS! Rehabilituj się, zdrowiej i wracaj, tęsknimy" - czytamy na początku wpisu Katarzyny Skrzyneckiej.