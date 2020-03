Dziś pierwszy odcinek "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" bez Pawła Królikowskiego. Czy zostanie uczczony?

Już dziś rozpocznie się 13. edycja programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". W roli jurora nie zobaczymy jednak Pawła Królikowskiego, który z show Polsatu był związany od samego początku. Aktor zmarł 27 lutego po ciężkiej chorobie. Jednak już kilka tygodni temu okazało się, że aktora, ze względu na jego chorobę, zastąpi Adam Strycharczuk, zwycięzca poprzedniej edycji.

Produkcja pierwszy odcinek show nagrała już dawno temu, ale jak udało nam się dowiedzieć, będzie on przemontowany tak, żeby uczcić pamięć Pawła Królikowskiego. Szykują się więc naprawdę wzruszające chwile i emocje.

A co o roli jurora mówił sam Adam Strycharczuk? Kilka tygodni temu, jeszcze przed śmiercią Pawła Królikowskiego, kiedy okazało się, że ma go zastąpić, youtuber powiedział:

Gdy dostałem propozycję wzięcia udziału w programie jako juror, wiedziałem już o problemach zdrowotnych Pawła. Zacząłem myśleć o tym, czy widzowie dobrze mnie odbiorą. Czy nie zaczną mówić, że wcisnąłem się na miejsce Pawła. Doszedłem do wniosku, że z pewnością chciałby, żebym godnie go reprezentował i spróbował nowego doświadczenia. Z tą pozytywną myślą przystąpiłem do realizacji zadania - powiedział w rozmowie z agencją LifeStyle Newseria.