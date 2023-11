4 z 6

Kasia Pyszyńska i MC Silk

W przeszłości Kasia Pyszyńska bardzo często pojawiała się na oficjalnych imprezach w towarzystwie niejakiego MC Silka. Muzyk jest uważany za jednego z najszybszych raperów w Polsce. MC Silk wyrzuca z siebie słowa z prędkością światła! Jednak teraz jego miejsce u boku Kasi zajął starszy od niej o 12 lat Pezet. Czy to on namówił ją do radykalnej zmiany wizerunku, którą zobaczycie w pełnej okazałości na kolejnym slajdzie?