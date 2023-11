W poniedziałek, 27 listopada poznaliśmy nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Choć najprawdopodobniej nie zdobędzie wotum zaufania w nowym Sejmie, gabinet premiera będzie funkcjonował przez dwa tygodnie. Już przed zaprzysiężeniem rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że w skład "wejdą eksperci, zarówno osoby, które do tej pory nie pełniły funkcji politycznych, jak i politycy specjalizujący się w swoich obszarach". Dodał, że ponad połowę będą stanowiły kobiety. Jedną z ministr została znana z "M jak miłość" Dominika Chorosińska. Wybór zdążył już wywołać burzę w mediach.

Na poniedziałkowym zaprzysiężeniu rządu premiera Mateusza Morawieckiego poznaliśmy ministrę, której nazwisko wywołało zamieszanie w mediach społecznościowych. 27 listopada Dominika Chorosińska stanęła na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Była gwiazda "M jak miłość", kojarzona ze skandalem obyczajowym ze zdradą w tle, będzie pełniła tę funkcję przez dwa tygodnie. Tę decyzję ostro skomentowała Katarzyna Kwiatkowska, aktorka znana z "Listów do M. 5" oraz takich programów jak "Szymon Majewski Show" i "Szkło kontaktowe".

W dalszej części Katarzyna Kwiatkowska przybrała znacznie poważniejszy ton. Komentatorka ostro skrytykowała wybory Prawa i Sprawiedliwości, w tym powierzenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dominice Chorosińskiej. Dodała, że decyzje premiera Mateusza Morawieckiego wyprowadziły ją z równowagi.

A tak serio, to jest to tak obrzydliwe i wstrętne, że PiS po prostu wysłużył się słabymi dziewczynami i wziął je na te dwa tygodnie, bo faceci odmówili

To jest najgorsze ze wszystkiego, co widziałam do tej pory. (...) Dawno mnie coś tak nie wyprowadziło z równowagi

— dodała gwiazda.