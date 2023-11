Dominika Figurska jest kandydatką Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. Wokół kampanii z udziałem aktorki pojawiło się sporo kontrowersji, a w sieci na aktorkę spłynęła fala hejtu. Powstały nawet memy z udziałem serialowej gwiazdy. A Dominika Figurska w końcu postanowiła na nie odpowiedzieć. Co napisała?

Dominika Figurska jeszcze jakiś czas temu znana była głównie jako aktorka. Mogliśmy zobaczyć ją w takich serialach, jak: „Na dobre i na złe”, „M jak miłość” czy „Pierwsza miłość”. Potem jednak gwiazda rozpoczęła również karierę polityczną. Jako polityk często staje w obronie tradycyjnych katolickich wartości i rodziny. Kolejną falę zainteresowania zawdzięcza swojej kandydaturze do Parlamentu Europejskiego, a sporo kontrowersji wywołuje hasło, które widnieje na jej plakacie wyborczym.

Aktorka od 17 lat jest żoną Michała Chorościńskiego, jednak nie jest tajemnicą, że ich małżeństwo przeszło wiele kryzysowych sytuacji. Parze udało się uratować związek i już od dłuższego czasu gwiazda promuje wierność, została nawet twarzą kampanii „Wierność jest sexy”.

Część internautów uważa, że poglądy głoszone przez aktorkę stoją w sprzeczności z tym, co sama robiła. Sporą popularność zdobywają memy, jak ten.

Aktorka postanowiła odpowiedzieć na wszystkie krytyczne komentarze i napisała:

Aktorka nagrała nawet filmik, który opublikowała na Instagramie. Mówi w nim wiele o swojej rodzinie i kryzysach, które przeżyła:

Nowością jest dla mnie fala hejtu anonimowego w internecie, która dotyczączy mojego życia prywatnego. Tym wszystkim hejterom, którzy jeszcze nie wiadomo co napiszą, odpowiem krótko. Kryzys w moim małżeństwie należy do historii. On nas bardzo wzmocnił. Jesteśmy szczęśliwą, kochającą się rodziną, która opiera się na fundamentach takich, jak miłość i wiara. I to jest nasz świat – powiedziała jeszcze w nagraniu aktorka.