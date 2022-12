Katarzyna Grochola ze szpitala potwierdza informacje o raku: "Zamierzam przeżyć"

Katarzyna Grochola opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać, jak ratownik medyczny udziela jej pomocy, a na podłodze widać duże plamy krwi. Mama Doroty Szelągowskiej w swoim najnowszym wpisie na portalu społecznościowym przyznaje, że nie sądziła, że kiedyś pokaże takie zdjęcie w sieci. Dziś jednak postanowiła to zrobić, żeby okazać wsparcie ratownikom, którzy dziś strajkują w wielu miastach w Polsce. Zobaczcie to naprawdę wstrząsające zdjęcie i poruszający wpis Katarzyny Grocholi! Katarzyna Grochola walczyła o życie podczas lockdownu Dziś w wielu miastach w Polsce odbył się strajk ratowników medycznych. Ratownicy mają dość m.in. zbyt niskiego wynagrodzenia za ich ciężką pracę i apelują o wprowadzenie ustawy o zawodzie ratownika medycznego. W związku ze strajkami swoje wsparcie okazała także Katarzyna Grochola. Popularna pisarka w szczerym wpisie na Instagramie po raz pierwszy zdradziła, że w czasie lockdownu to właśnie ratownicy walczyli o jej życie. WDZIĘCZNOŚĆ: Myślałam, że nigdy tego zdjęcia nie pokażę nikomu. Ale stoję murem za Ratownikami, którzy uratowali mi życie, rok temu w czasie lockdownu. Ta sama ekipa była u mnie w południe i o 1 w nocy. Wozili mnie od szpitala do szpitala, o 3.30 zostałam przyjęta w czwartym. Oni stanęli przy mnie i ja stoję przy nich, są wspaniałymi ludźmi, od których naprawdę zależy nasze życie! Na tym polega prawdziwa SOLIDARNOŚĆ - nie jestem ratownikiem, ale obchodzi mnie los innych! Bardzo pozdrawiam cały zespół ratowniczy z Milanówka i całą ratowniczą Polskę! Dziękuję, że jesteście!- napisała Katarzyna Grochola. Mama Doroty Szelągowskiej pokazała na Instagramie zdjęcie z tych trudnych dla niej chwil. ...