Katarzyna Glinka pochwaliła się swoją figurą trzy miesiące po narodzinach dziecka. Gwiazda serialu "Barwy szczęścia" pokazała, jak trenuje a przy okazji zdradziła dzięki komu wróciła do ćwiczeń. Okazuje się, że to Małgorzata Rozenek i Anna Lewandowska, które również niedawno zostały mamami, zmotywowały Katarzynę Glinkę do walki o lepszą kondycję. Spójrzcie tylko na najnowsze zdjęcia aktorki! Katarzyna Glinka zdradziła, czy wróciła już do formy po ciąży Katarzyna Glinka na początku maja po raz drugi została mamą. Na świecie pojawił się wówczas jej syn Leo. Młoda mama już kilka tygodni po porodzie pokazała, jak trenuje, a ostatnio pochwaliła się świetną figurą w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym. Teraz po raz pierwszy Katarzyna Glinka pokazała swój brzuch i zdradziła, że dzięki ćwiczeniom wróciła już do formy po ciąży. Gwiazda "Barw szczęścia" przyznała jednak, że ma problem z kondycją dlatego teraz znów trenuje. Zobaczcie, co napisała! No dobra . Koniec laby !!!! Podglądam @m_rozenek i @annalewandowskahpba - dziewczyny czuję się zmotywowana i dołączam !!! 🥰Przed ciążą regularnie czwiczylam , podczas ciąży również dlatego moje ciało bardzo szybko wróciło do poprzednich rozmiarów . Ale kondycja mi siadła 🤪😎 dlatego od dziś nie ma wymówek :):):):) ściskam Was !!!!! ps Kocham ten upał ☀️☀️☀️☀️🙌🙌- napisała aktorka. Internauci są zachwyceni świetną figurą Katarzyny Glinki: - Wygląda Pani zjawiskowo! Dużo zdrowia życzę i wytrwałości! - Pięknie 😘😘😘 - Super forma po ciazy 😊 - Ależ pięknie Pani wygląda- komentują fani....