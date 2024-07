Choć Katarzyna Glinka to obecnie jedna z najbardziej wziętych polskich aktorek swojego pokolenia, gwiazda rozsądnie podchodzi do swojej kariery. Doskonale wie, że sława może nie trwać wiecznie, a propozycje grania w filmach i serialach mogą kiedyś się skończyć. Zobacz: Po rozwodzie Glinka zmaga się z kolejnym problemem. Tym razem chodzi o dziecko

Rozsądna aktorka postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce i otworzyć własny biznes. Jak dowiedział się tygodnik "Świat&ludzie" ma to być pensjonat. Glinka już kiedyś wspominała o tym pomyśle w jednym z wywiadów:

Decydują się na to pierwsze, liczy, że zapewni sobie dochody nawet w przypadku, gdy jej kariera aktorska nieco ustanie. Jak podaje tygodnik, gwiazda planuje otworzyć uroczy pensjonat w swoim rodzinnym mieście Dzierżoniowie. Jak czytamy w "Świat&ludzie":

Co roku odwiedzają go spragnieni pięknych widoków turyści. Pani Katarzyna chce zagwarantować im miejsce, do którego zawsze będą chcieli wracać z ochotą.