Doda potwierdziła nam, że przyjęła propozycję, jaką przedstawili jej decydenci z Polsatu - piosenkarka będzie miała okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli. Jednak jak informowała Plejada.pl, nie wszystkim jej koleżankom i kolegom ze stacji wiadomość ta przypadła do gustu. Zobaczcie, o co chodzi.

Doda prowadzącą podczas Polsat SuperHit Festiwal

Wygląda na to, że w Polsacie szykują się poważne zmiany kadrowe. Gdy w poniedziałek gruchnęła wieść o tym, że uwielbiana przez widzów Katarzyna Dowbor po dziecięciu latach z żegna się posadą prowadzącej "Nasz nowy dom", internet zapłonął. Okazało się jednak, że to nie koniec sensacyjnych wiadomości. Plejada.pl poinformowała, że Doda poprowadzi tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal w Operze Leśnej w Sopocie, który odbędzie się 26. maja.

Tak, to prawda - potwierdziła Doda w rozmowie z Party.pl.

Podczas festiwalu wystąpi w parze z Maciejem Dowborem.

Doda, oprócz współprowadzenia eventu, wystąpi też na scenie w charakterze gwiazdy wieczoru - usłyszymy ją w trakcie "Koncertu platynowego". Doda i Maciej Dowbor nie będą jedynym duetem prowadzących, oprócz nich w Operze Leśnej pojawią się też inne gwiazdy konferansjerki Marcelina Zawadzka, Paulina Sykut-Jeżyna, Maciej Rock, Krzysztof Ibisz, Ewa Błachnio, Agnieszka Litwin.

Fani wokalistki nie musieli zbyt długo czekać na to, by sprawdziła się w roli prowadzącej, po swoim debiucie w "Love Island", gdzie nie tylko postawiła uczestników od pionu, ale także sprawiła, że odcinek z Dodą bił rekordy oglądalności. Jak tylko ujawniono tę informację, w kuluarach zaczęto szeptać, że inne gwiazdy Polsatu są rozżalone, że to właśnie Doda otrzymała taką szansę.

Informacja o tym, że została jej powierzona nowa rola, miała nie spodobać się niektórym gwiazdom stacji - informowała Plejada.pl.

To co dzieje się w Polsacie budzi spore emocje. Tym bardziej, że dziś oprócz angażu dla Dody, w mediach pojawiła się informacja, że Katarzyna Dowbor nie będzie już prowadzącą "Nasz Nowy Dom" oraz kończy współpracę z Polsatem.

