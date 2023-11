Katarzyna Dowbor w rozmowie z magazynem "Viva!" opowiedziała o swoich problemach ze zdrowiem. Okazuje się, że dziennikarka już od kilku lat zmaga się z chorobą Gravesa-Basedova. Jak prowadząca "Nasz nowy dom" dowiedziała się o chorobie?

Przez przypadek, pojechałam na zdjęcia do mojego poprzedniego programu o zdrowiu, zrobić wywiad z dr. Dąbrowieckim w szpitalu przy Szaserów. Miałam wtedy problem z okiem, które mi spuchło, i jakby wychodziło z orbity. ... Dr Dąbrowiecki zajrzał w to oko i mówi: nie podoba mi się. Powiedziałam, że już się leczę u okulisty. - Proszę być jutro u mnie na badaniach – stwierdził autorytatywnie. Ja na to, że nie mam czasu. - Proszę być na ósmą, to potrwa chwileczkę. Zgodziłam się, ale ta chwila trwała do popołudnia. Przeszłam testy tarczycowe, czekaliśmy na wyniki, potem usg, które wykazało, że moja tarczyca szaleje.