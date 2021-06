Katarzyna Cichopek zszokowała nowym zdjęciem! Fani jej nie poznali! "Coraz mniej podobna do siebie"

Kasia Cichopek ostatnio spotkała się z dość dużą krytyką internautów. Wszystko przez ostatnie zdjęcie gwiazdy, na którym widzimy, jak aktorka jeździ konno. Gwiazda "M jak miłość" wybrała się z rodziną na Dominikanę i to właśnie tam wykupiła jazdę. Obserwatorzy aktorki patrząc na zdjęcie stwierdzili jednak, że koń wygląda źle, a sama jazda w tak gorącym klimacie, jest dla niego niedobra. Katarzyna Cichopek zdecydowała się odpowiedzieć na zarzuty internautów. Zobacz także: Katarzyna Cichopek pochwaliła się swoją zapomnianą pasją! Czy znów do niej wróci? Kasia Cichopek w ogniu krytyki internautów. Gwiazda odpowiedziała Kasia Cichopek to jedna z najbardziej lubianych polskich gwiazd. Tym razem jednak dość mocno została skrytykowana przez fanów. Gwiazda podczas urlopu na Dominikanie wybrała się na przejażdżkę konną i pochwaliła się tym w sieci. A to nie spodobało się internautom. Obserwatorzy aktorki twierdzą, że ich zdaniem koń wygląda na wyczerpanego, a temperatury panujące na Dominikanie zdecydowanie mu w tej sytuacji nie sprzyjają. Pod ostatnim zdjęciem gwiazdy pojawiło się mnóstwo komentarzy. - Zdjęcie ładne i Kasia też, ale żal tego biednego konia - Biedny konik widać, że ledwo żyje 😢 - Z całym szacunkiem pani Kasiu, ale mogła sobie Pani darować. Byłam na Dominikanie, w okolicy wodospadu El Limon również i to jakie „dojechane” i zabiedzone konie tam widziałam przeszło moje granice wytrzymałości, jestem koniarą, sama mam konia i nigdy przenigdy nie jeździłam odpłatnie np. bryczką w Krakowie i sama uczę tego moje dzieci aby nie napędzać takiego biznesu bo zawsze kryje się za tym zwierzęce cierpienie - Bardzo mi żal tego konia - Ile trzeba jeszcze tłuc, że takie sytuacje to jest wyzysk...