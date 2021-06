Katarzyna Cichopek w idealnej sukience na lato, podobną kupicie w Sinsay za 19 zł. Ten look skomentowała Ida Nowakowska

Katarzyna Cichopek jest jedną z polskich gwiazd, które wyróżniają się kobiecym stylem. Aktorka wprost uwielbia sukienki. Nosi je na co dzień i wybiera je również na czerwony dywan. Nie ma ulubionej długości, bo możemy zobaczyć ją zarówno w modelach mini, midi, jak i maxi. Tym razem znów zaskoczyła doskonałą stylizacją! Sami zobaczcie... Katarzyna Cichopek w sukience w kwiaty Gwiazda "M jak miłość" poleciała do Düsseldorfu na konferencję, ale nie zapomniała o swoich fankach i na Instagramie zaprezentowała kolejną stylizację, którą z powodzeniem możemy zaliczyć do udanych. Na tle uroczej scenerii Katarzyna Cichopek pozuje w sukience w kwiaty , którą uzupełniła wiązanymi espadrylami i beżową torebką typu shopper bag. Asymetryczna sukienka to projekt polskiej marki Just Paul. Model Freya dostępny jest w butikach stacjonarnych i sklepie internetowym, jego cena to 700 zł. Widać, że Katarzyna Cichopek kocha sukienki, a produkty tej marki wybiera wyjątkowo często. Fanki Katarzyny Cichopek są zachwycone jej stylem Ta stylizacja przypadła do gustu fankom aktorki, które komplementują ją w komentarzach. To już kolejny zestaw Katarzyny Cichopek, który zachwyca. Widać, że gwiazda dobrze wie, jak podkreślić atuty swojej sylwetki i mimo niskiego wzrostu nie boi się długości maxi. Kaśka ty to zawsze ładnie wyglądasz Śliczna jesteś. Kasiu 💖 Jaka piękna i ta sukienka śliczna ❤️ Jak Wam się podoba nowy look Kasi Cichopek? Wyświetl ten post na Instagramie. Dzień dobry Düsseldorf 🤗 przyleciałam na specjalne zaproszenie...