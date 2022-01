Katarzyna Cichopek zrezygnowała z diety!? Gwiazda "Pytania na śniadanie" pokazała zaskakujące zdjęcie

Katarzyna Cichopek pozwoliła sobie na odrobinę słodkiego szaleństwa i zrobiła przerwę w diecie? To zdjęcie mówi wszystko!

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie bardzo dbała o swoją formę. Zdrowo się odżywiała i regularnie ćwiczyła. Ale wygląda na to, że gwiazda "Pytania na śniadanie" pozwala sobie na małe odstępstwa... Aktorka pochwaliła się zaskakującym zdjęciem i wygląda na to, że ma czasem małe chwile słabości.

Katarzyna Cichopek zrezygnowała ze zdrowego stylu życia!?

Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że nowy zdecydowanie zdrowszy styl życia sprawił, że nie tylko sporo schudła, ale może pochwalić się też perfekcyjną sylwetką, którą coraz odważniej eksponuje w dopasowanych stylizacjach. Okazuje się, że gwiazda "M jak miłość" ma też chwile słabości i ostatnio pochwaliła się w relacji na Instastory wymownym zdjęciem dwóch pysznych ciast. Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek od czasu do czasu pozwala sobie na słodki deser. Tylko spójrzcie na to zdjęcie, trudno się nie skusić...

Instagram / katarzynacichopek

Zobacz także: Katarzyna Cichopek w hitowych śniegowcach. Nowe zdjęcia paparazzi!

Katarzyna Cichopek może pochwalić się nie tylko świetną sylwetką, ale i stylizacjami, które są świetna inspiracją dla jej fanek do tworzenia własnych zestawów. Jedna z ostatnich stylizacji aktorki to prawdziwy hit. Skórzana mini, botki, jasny sweter i czarny futrzany płaszcz to prawdziwy strzał w dziesiątkę.

Instagram / katarzynacichopek

Gwiazda "M jak miłość" niedawno chwaliła się zdjęciami naprawdę szczupłej sylwetki, którą chętnie pokazywała na Instagramie, publikując relację z wakacji na Seszelach. Widać, że Katarzyna Cichopek walczy o formę życia!