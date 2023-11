Katarzyna Cichopek to ostatniego czasu najbardziej intrygująca prezenterka w kraju. W jej życiu nie ma czasu na nudę. Tym razem Cichopek postanowiła na Instagramie udostępnić nowe nagranie, aby pokazać, jak bardzo jest zajęta przy produkcji serialu "M jak miłość".

Katarzyna Cichopek wczoraj wybrała się na zabiegi na twarz. Okazuje się, że prawdopodobnie przygotowywała się do nagrań "M jak miłość". Aktorka opublikowała na Instagramie nagrania z planu. Ubrana w biały sweterek, przechadzając się po pomieszczeniu, w którym miał zostać nagrany serial, zdradziła trochę szczegółów.

Dzisiaj zabieram was do mojego bistro. Zobaczcie, jak jest pięknie i świątecznie. Nagrywamy dla was odcinek specjalny, który będziecie mogli zobaczyć już w święta

- powiedziała podczas nagrania Cichopek.