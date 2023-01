Katarzyna Cichopek od początku nie ukrywała, że rola jurorki w programie "You Can Dance - Nowa Generacja" to dla niej duże wyzwanie. Prowadząca "Pytanie na śniadanie" publikowała kolejne stylizacje z planu, a teraz zaskoczyła zdjęciem z pozostałymi jurorami i prowadzącą, Edytą Herbuś i wspomina o zakończonym etapie. O co chodzi? Katarzyna Cichopek zaskoczyła informacją prosto z planu "You Can Dance"! Katarzyna Cichopek od czasu rozstania z Marcinem Hakielem stale podejmuje się nowych wyzwań i rzuciła się w wir pracy. Gwiazda "M jak miłość" ma za sobą debiut w roli prowadzącej podczas festiwalu w Opolu , niebawem poprowadzi nowy program wnętrzarski "Operacja aranżacja", a ostatnio oficjalnie poinformowała, że będzie jedną z jurorek w 2. edycji "You Can Dance - Nowa Generacja". Ta decyzja stacji wywołała spore kontrowersje, a niektórzy internauci sugerowali, że Marcin Hakiel lepiej sprawdziłby się na tym stanowisku. Teraz Katarzyna Cichopek opublikowała relację z planu 2. edycji "You Can Dance - Nowa Generacja" i udostępniła informację, że etap castingowy został już zakończony! Etap castingowy zakończony - napisała na Instagramie Katarzyna Cichopek. Zobacz także: Katarzyna Cichopek jurorką w "You Can Dance". Fani: "Bardziej kompetentny był Marcin Hakiel" Katarzyna Cichopek nie ukrywa, że doskonale odnajduje się na planie "You Can Dance" i tanecznym krokiem prezentuje kolejne stylizacje. Jesteście ciekawi jaką jurorką będzie gwiazda TVP? W oficjalnym komunikacie Katarzyna Cichopek została przedstawiona jako "niepowtarzalna i charyzmatyczna". Tak Katarzyna Cichopek prezentuje się w tanecznym show. Wygląda na to, że gwiazda "M jak miłość" ma doskonałe relacje z...