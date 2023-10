Nie milkną echa rozstania Marcina Hakiela i jego partnerki, Dominiki. Choć tancerz nie zabrał głosu w sprawie, a nawet w trakcie związku pilnie strzegł swojej prywatności, jego była już ukochana potwierdziła, że ich relacja należy do przeszłości. Jak na taki obrót spraw zareagowała Katarzyna Cichopek? Według nowych doniesień, szczególną uwagę zwróciła na temat... dzieci!

Nie da się ukryć, że wokół Marcina Hakiela i jego relacji z partnerką było ostatnio głośno. Najpierw do mediów trafiły doniesienia o kryzysie w relacji z Dominiką, a niedługo później fani zaczęli łączyć Marcina Hakiela z ... Magdaleną Stępień. W końcu partnerka Marcina Hakiela potwierdziła rozstanie, a sam tancerz, choć nie potwierdził oficjalnie tych doniesień, publikuje wymowne relacje na Instagramie.

Co na temat tak zaskakującego obrotu spraw uważa Katarzyna Cichopek? Jeszcze maju Dominika towarzyszyła Marcinowi Hakielowi na komunii córki Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. To właśnie aspekt opieki nad dziećmi zwrócił szczególną uwagę gwiazdy "M jak miłość" w temacie rozstania jej byłego męża z Dominiką.

- Słowa, w których Dominika dziękuje Kasi za to, że pozwoliła jej być macochą dla dzieci, tak naprawdę w najtrudniejszym momencie życia dla prezenterki, bardzo ją poruszyły. Rzadko się zdarza, by kobiety w takiej sytuacji publicznie okazywały sobie takie wsparcie - podaje "Świat gwiazd", powołując się na słowa znajomego Katarzyny Cichopek.

Jak dodaje źródło "Świata gwiazd", Katarzyna Cichopek poczuła się wzruszona słowami Dominiki skierowanymi w jej stronę i aktorka z pewnością zapamięta je, podobnie jak wsparcie i kobiecą solidarność, na długo.

- Te słowa ją bardzo wzruszyły i zaskoczyły (...) Słowa, w których Dominika dziękuje Kasi za to, że pozwoliła jej być macochą dla dzieci, tak naprawdę w najtrudniejszym momencie życia dla prezenterki, bardzo ją poruszyły. Rzadko się zdarza, by kobiety w takiej sytuacji publicznie okazywały sobie takie wsparcie - dodaje informator "Świata gwiazd".

Była partnerka Marcina Hakiela ma córkę w podobnym wieku, co on - w czasie związku Dominiki i tancerza dziewczynki miały bardzo się polubić. Dlatego Dominika w wywiadzie, w którym potwierdziła rozstanie, wspomniała właśnie o wyjątkowej relacji nastolatek i o uprzejmości, jaką otrzymała od Katarzyny Cichopek.

Jak do tej pory, Marcin Hakiel nie odniósł się wprost do rozstania z partnerką. Osoba z otoczenia jego byłej ukochanej wskazała jednak na możliwy powód zakończenia tej relacji.

- Marcin mówi, że jest gotowy na nowy związek, ale prawda jest taka, że on nie jest jeszcze w stanie zbudować poważnej relacji i się zdeklarować. Traktował to bardziej jak przyjaźń. Dominika jest starsza od niego, ma małą córkę, mieszka poza Warszawą, oczekiwała, że Marcin podejmie jakieś kroki, by mogła przeprowadzić się do stolicy. Gdy się ma tak małe dziecko, nie można żyć w wiecznych rozjazdach. On niestety nie wychodził z inicjatywą - podało źródło "Faktu".