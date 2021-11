Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę na Instagramie. Internauci szybko wyprowadzili ją z błędu!

Katarzyna Cichopek gwiazda serialu "M jak miłość" ostatnio po prostu zachwyca swoimi jesiennymi stylizacjami. Jej fani zachwycają się jej wspaniałym wyglądem a my postanowiliśmy zaprezentować jej nową skórzaną spódnicę - prawdziwy hit sezonu! To polska marka ale kosztuje majątek! Zobaczcie jaka! Katarzyna Cichopek w najmodniejszej skórzanej mini Katarzyna Cichopek od jakiegoś czasu wrzuca na swój Instagram coraz więcej zdjęć w modnych i wyszukanych ubraniach. Stawia na bardzo kobiece sweterki, spódnice i sukienki, które zestawia z ciężkimi butami. Widać, że doskonale wyczuwa trendy, ale jednak trzyma się swojego stylu! W jednym z ostatnich jesiennych dni udała się na farmę dyń, gdzie pozowała w swoich nowych ubraniach. Koniecznie zobaczcie ten szałowy look! Wyświetl ten post na Instagramie. 🎃🎃🎃 #farmadyniowa #pumpkin #pumpkinfarm #fall #jesień #kolorowo #falloutfits #fallvibes #foto #by #my #son Post udostępniony przez Katarzyna Cichopek (@katarzynacichopek) Paź 25, 2019 o 5:46 PDT Skórzana mini to jeden z najgorętszych trendów na jesień 2019/2020 . Jej największa zaleta? Pasuje do wszystkiego, ale ten look w wydaniu Kasi to prawdziwy modowy majstersztyk! Oversize'owy sweter w kolorze białym to podstawa jesiennej garderoby i idealnie pasuje do skórzanej mini. Całość gwiazda przełamała ciężkimi wojskowymi traperkami i rockową torebką z ćwiekami na łańcuszku! Zobaczcie więcej zdjęć! Trzeba przyznać, że ten styl bardzo pasuje Katarzynie Cichopek! Poniżej zobaczcie co to za marka oraz jak się prezentuje na...