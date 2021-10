Katarzyna Cichopek w ogniu krytyki po zdjęciach paparazzi! "Za tą radością faktycznie stoi smutek..."

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " razem z mężem i dziećmi postanowiła skorzystać z pięknej pogody i wybrała się na krótki urlop na Warmię. Para maksymalnie wykorzystuje czas dużo spacerując, zwiedzając i bawiąc się z dziećmi, a Anna zdecydowała się nawet skorzystać z hotelowego SPA. Na Instagramie rolniczki pojawiła się obszerna relacja z krótkich wakacji i widać, że doskonale się bawią, a ich ostatnie rodzinne zdjęcie zachwyciło jej obserwatorów. Ta urocza fotografia to dowód, że w programie TVP1 można znaleźć prawdziwą miłość! Sami zobaczcie... Anna Bardowska pokazała rodzinne zdjęcie. Co za szczęście! Para poznała się w programie "Rolnik szuka żony" i szybko okazało się, że połączyło ich prawdziwe uczucie. Obecnie są rodzicami dwójki cudownych dzieci i właśnie spełniają marzenie o własnym domu. Początek jesieni spędzają nad jeziorem i widać, że uśmiechy nie schodzą im z twarzy: Jak nas Jasiu ścisnął za szyje, to od razu uśmiechy od ucha do ucha ❤ Nad jeziorem Pluszne - napisała na Instagramie Anna Bardowska. Rodzinna fotografia Anny i Grzegorza Bardowskich zebrała mnóstwo komplementów. Internauci są pod wrażeniem zdjęcia i w komentarzach piszą, że wyglądają cudownie i widać, że są bardzo szczęśliwi! Cudownie się na Was patrzy 😍 Bije od Was taka energia i miłość 💕 Świetna rodzinka😍 Synuś mamusi i córeczka tatusia❤️ Synek do taty podobny a córeczka do mamy Sami spójrzcie! Faktycznie Jaś to cały tata, a Liwia mama? Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim kolejnym sukcesem! Pomógł jej w tym... Grzegorz! Wyświetl ten post na Instagramie....