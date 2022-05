Katarzyna Cichopek pozuje w towarzystwie przystojniaków: "Idzie nowe"!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to jedna z par prowadzących w " Pytaniu na śniadanie ", która szybko zyskała sympatię widzów. Jednak dla gwiazdy "M jak miłość" wystepy w telewizji śniadaniowej oznaczają bardzo wczesne wstawanie. Aktorka pochwaliła się ostatnio na Instastories, jak wygląda jej droga do studia i pokazała się bez makijażu! Katarzyna Cichopek bez makijażu pokazała przygotowania do "Pytania na śniadanie" Katarzyna Cichopek na Instastories opublikowała swoją pierwszą relację przed godziną 6.30 i powiedziała, że jest już w drodze do pracy. Aktorka nie ma na sobie ani grama makijażu i właśnie wybiera się do studia, aby sztab specjalistów zajął się jej make-upem i fryzurą. Widać, że Katarzyna Cichopek wygląda doskonale w wersji sauté i może pochwalić się idealną cerą. Jest jeszcze jeden szczegół, który zwraca uwagę i chodzi o doskonały humor aktorki. Mimo tak wczesnej pory uśmiecha się i żartuje. Sami zobaczcie! Zobacz także: Poznali się w "Tańcu z gwiazdami"! Czy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel ciągle oglądają program? W kolejnej relacji pokazała, jak wygląda w programie "Pytanie na śniadanie". Gwiazda pojawiła się już w pełnym makijażu i idealnie ułożonych włosach. W której wersji wygląda lepiej?