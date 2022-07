Katarzyna Cichopek w butach na koturnie za ponad 2,5 tysiąca! [ZDJĘCIA PAPARAZZI]

Katarzyna Cichopek to jedna z najbardziej lubianych gwiazd w polskim show biznesie, a prowadzącą "Pytania na śniadanie" na samym Instagramie śledzi niemal pół miliona osób! Aktorka zachwyca nie tylko na ekranach, ale przede wszystkim na zdjęciach, które chętnie publikuje w sieci. Co więcej gwiazda "M jak miłość" dla swoim fanek jest prawdziwą inspiracją i nierzadko wyrocznią mody, a w jej szafie możemy znaleźć prawdziwe perełki, co Katarzyna Cichopek udowodniła po raz kolejny. Prowadząca "Pytania na śniadanie" na miejski spacer wybrała idealną letnią stylizację wartą ponad 20 tysięcy złotych. My wiemy, jak odtworzyć ją o wiele mniejszym kosztem, a szorty w stylu Katarzyny Cichopek powinny znaleźć się w każdej letniej garderobie. Trendy lato 2021: Modna stylizacja Katarzyny Cichopek Katarzyna Cichopek na letni spacer po Warszawie wybrała bardzo modne połączenie - marynarkę i szorty, które tworzą idealny, elegancki komplet! Taki look świetnie sprawdzi się nie tylko na mieście, ale również do biura, czy nawet na eleganckie spotkania i kolacje. Co więcej, gwiazda "M jak miłość" postawiła na komplet w jasnym, beżowym kolorze i zestawiła go z połyskującą, kremową bluzką na ramiączka. Ta stylizacja całkowicie skradła nasze serca. Idealny, letni set Katarzyna Cichopek znalazła w polskiej marce ZAMANI, gdzie za stylowe szorty z delikatnej wełenki zapłaciła 349,00 zł, a klasyczną marynarkę 689,00 zł. Łącznie za modny komplet gwiazda zapłaciła 1038 zł, a my niemal identyczny set, i to w o wiele niższej cenie - bo za niecałe 120 zł - znalazłyśmy w popularnej sieciówce Sinsay! Nie mamy wątpliwości, że tego lata ten look podbije ulice i z pewnością nie przejdziemy w nim niezauważone! Co więcej, szorty z poliestru z recyklingu kupimy za 49,99...