Katarzyna Cichopek zimą stawia na biel! Te buty to hit w zimowych stylizacjach

Katarzyna Cichopek doskonale wie, co aktualnie jest w trendach! Gwiazda co chwila zachwyca nas swoimi boskimi stylizacjami, a tym razem nie możemy oderwać wzroku od jej fantastycznych kozaków. Ten model to absolutny hit na zbliżające się zimowe miesiące. Każda kochająca modę kobieta, powinna je mieć w swojej szafie! Zobacz także: Moda jesień 2020. Katarzyna Cichopek już ma idealne botki na nadchodzące miesiące! Wiemy, gdzie je kupić! Katarzyna Cichopek w kultowych kozakach. Ten model to hit tej zimy! Katarzyna Cichopek kocha modę i doskonale zna najnowsze trendy. Gwiazda przywiązuje ogromną wagę do swoich stylizacji, a dzięki temu, że jest bardzo aktywna na Instagramie, na bieżąco możemy podziwiać jej fantastyczne total looki. Aktorka ma w swojej szafie prawdziwe perełki, które zachwycają tysiące fanek. Wielbicielki Kasi Cichopek często dopytują, gdzie mogą dostać poszczególne elementy garderoby, które prezentuje na sobie gwiazda. Tym razem Kasia Cichopek zaprezentowała się w bardzo prostej, ale niezwykle efektownej stylizacji. Gwiazda zdecydowała się założyć przepiękną, czarną sukienkę w białe kropki z rozszerzanymi rękawami oraz fantastyczne kozaki w tym samym kolorze. Oczywiście fanki w komentarzach pod postem zostawiły aktorce mnóstwo komplementów. Nie zabrakło również pytań, gdzie można dostać elementy jej stylizacji. - Pięknie wyglądasz - Cudnie pani wygląda 😍 - Jeśli można wiedzieć, skąd taka piękna sukienka? 😍❤️ - Fajna sukienka tez chce taka? 🔥😀Gdzie można kupić? - piszą fani. Sukienka, którą ma na sobie Kasia Cichopek to model Colia od Sylwii Majdan, który dostaniecie w cenie 900 złotych. Ale nas najbardziej zachwyciły buty gwiazdy! To totalny hit na nadchodzące, zimowe...