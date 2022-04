Katarzyna Cichopek w drodze do kancelarii prawnej. Nowe zdjęcia paparazzi

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie jest łakomym kąskiem dla paparazzi, którzy śledzą niemal każdy jej krok. Ostatnio se.pl informował, że para doszła do porozumienia w kwestii opieki nad dziećmi i dzieli się nią po połowie. Wygląda na to, że przez ten tydzień to Marcin Hakiel opiekuje się Heleną i Adamem, a Katarzyna Cichopek w wolnym czasie załatwia swoje sprawy. Wiele wskazuje na to, że gwiazda "M jak miłość" wybrała się też do kancelarii prawnej...

Stylowa Katarzyna Cichopek załatwia swoje sprawy

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel w połowie marca w oficjalnych oświadczeniach opublikowanych w mediach społecznościowych poinformowali o rozstaniu po 17 wspólnych latach. Wygląda na to, że decyzja była przemyślana i choć fani pary mieli nadzieję na wielki powrót, szybko stało się jasne, że rozwód jest kwestią czasu. Jak informuje "Super Express" szczegóły rozwodu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela są już ustalone i para planuje się rozwieść na pierwszej rozprawie.

Tymczasem Katarzyna Cichopek wyprowadziła się ze wspólnego mieszkania na warszawski Mokotów, a teraz została przyłapana w drodze do kancelarii prawnej. Aktorka zatrudniła prawniczkę, która pomagała Maciejowi Kurzajewskiemu przy rozwodzie. Spekuluje się, że Katarzyna Cihopek w tym trudnym czasie może liczyć na wsparcie znajomych z pracy.

Aktorka po rozstaniu wróciła już do dawnej aktywności w mediach społecznościowych, gdzie zachwyca swoje fanki kolejnymi wiosennymi stylizacjami i pięknym uśmiechem. Obserwatorki Katarzyny Cichopek nie mają wątpliwości, że gwiazda zaczęła już nowy etap życia, a według niektórych "rozstanie jej służy".

Po załatwieniu swoich spraw stylowa Katarzyna Cichopek wsiadła do swojego białego Audi. Aktorka nawet na co dzień stawia na klasyczne zestawy, w których prezentuje się naprawdę doskonale. Białe jeansy, sneakersy i beżowa kurtka to świetna stylizacja na chłodny wiosenny dzień. Zobaczcie sami.