W styczniu 2023 roku na antenie TVP 1 zobaczymy drugą edycję tanecznego show "You Can Dance. Nowa generacja". W show doszło do wielu zmian - jest nowa jurorka i nowa prowadząca. Za nami konferencja prasowa z udziałem gwiazd, na której pojawiły się m.in. Ida Nowakowska i Katarzyna Cichopek. Przyćmiła je zaś Edyta Herbuś! Zobaczcie zdjęcia. Gwiazdy na konferencji "You Can Dance": Cichopek, Nowakowska, Herbuś "You Can Dance. Nowa generacja" wraca! Taneczne show dla dzieci w wieku 8-13 lat cieszyło się dobrą oglądalnością, TVP postanowiła więc kontynuować program, ale z mocno zmienioną obsadą! Ida Nowakowska z prowadzącej stała się jurorką, do jury dołączyła również Kasia Cichopek, a paniom będzie towarzyszyć Agustin Egurrola. "You Can Dance. Nowa generacja 2" poprowadzi zaś... Edyta Herbuś! Cała obsada programu pojawiła się dziś na konferencji prasowej z udziałem dziennikarzy - redakcji Party.pl nie mogło tam zabraknąć. Trzeba przyznać, że gwiazdy show wyglądały naprawdę zjawiskowo. Nową fryzurą uwagę przyciągała Ida Nowakowska! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliśmy. Katarzyna Cichopek na konferencji "You Can Dance" zaprezentowała się w jeansowej sukience, podkreślającej jej coraz smuklejszą figurę! Co ciekawe, debiutująca w programie Cichopek ma już na koncie małą potyczkę z Nowakowską ! Internauci są jednak zgodni, że Idę i Kasię przyćmiła tym razem zjawiskowa Edyta Herbuś! W idealnie dopasowanej, pomarańczowej sukience gwiazda wyglądała naprawdę świetnie! Jesteście ciekawi, jak sprawdzi się w roli prowadzącej "You Can Dance"? Na konferencji show pojawił się również wymagający juror - Agustin Egurrola! Czekacie na drugą edycję "You Can Dance"? ...